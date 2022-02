Lavoro Catania, da Primark a Wycon: le posizioni attive

Lavoro Catania: Primark, Wycon e Jack & Jones assumono. Di seguito tutti i requisiti per poter inviare la propria candidatura per le posizioni attive.

Lavoro Catania: molteplici le opportunità in tutta la provincia in differenti settori. Infatti, la famosa catena Primark, che lo scorso dicembre ha aperto il suo primo store in Sicilia, a Catania, è ancora alla ricerca di personale da inserire presso lo stabilimento sito al Centro Sicilia. Anche Wycon e Jack & Jones sono alla ricerca di personale. Di seguito i dettagli

Lavoro Catania presso Wycon

Lo store Wycon sito a Catania in Via Etnea ha aperto una posizione lavorativa per ricercare uno stagista da inserire presso il proprio negozio. L’aspirante lavoratore o lavoratrice deve avere una forte passione per il make-up e verrà privilegiato chi ha frequentato dei corsi. I requisiti specifici sono i seguenti:

forte passione per il make-up;

ottima capacità di relazione e comunicazione;

ottimo standing;

residenza in prossimità del luogo di lavoro ed eventuale rimborso spese.

A fine del periodo di stage vi sarà la possibilità di inserimento.

Primark

Un’altra importante offerta di lavoro Catania riguarda la posizioni lavorativa attualmente attive da Primark Italia per lo store sito a Catania presso il Centro Sicilia. La posizione riguarda la ricerca di uno Store Manager con i seguenti requisiti.

Persona dinamica e attiva;

esperienza manageriale;

esperienza diretta nella gestione del team;

Si tratta di un contratto di lavoro full time con 5 giorni lavorativi a settimana. Per inviare la propria candidatura bisognerà collegarsi al sito ufficiale dello store e inviare il curriculum online.

Jack & Jones

Il negozio Jack & Jones sito all’interno del centro commerciale Centro Sicilia è alla ricerca di due differenti figure da inserire: Sales Assistant e Store Manager.

Per la figura di Sales Assistant viene richiesta esperienza diretta nella vendita assistita, mentalità positiva e determinazione. Per inviare la propria candidatura è necessario collegarsi sul sito dell’azienda ed inviare il curriculum online.

Per la figura di Store Manager, invece, viene richiesta esperienza nella gestione, sviluppo e nella leadership di un team. Inoltre è necessario saper utilizzare Excel ed una conoscenza B2 della lingua inglese.