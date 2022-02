Lidl cerca personale in Sicilia: assunzioni anche a Catania

Lidl assume in Sicilia e nel Catanese: tutte le offerte di lavoro attive in questo momento e per le quali è possibile candidarsi. I dettagli sulle posizioni.

Lidl assume nuovo personale in Sicilia. Le opportunità di lavoro sono rivolte sia a professionisti che a laureati e prevedono contratti part-time o full-time, a seconda delle posizioni da ricoprire all’interno dell’azienda. Oltre ad operatori di filiale, si cercano area manager, ma anche neolaureati da inserire nel settore delle vendite.

Le posizioni aperte riguardano tutto il territorio siciliano e riguardano, nello specifico, il Palermitano, il Siracusano e il Catanese, dove sono ubicate alcune tra le sedi di Lidl in Sicilia. Se siete alla ricerca di un impiego, potrebbe essere il momento giusto per inviare una candidatura.

Di seguito, tutte le informazioni sulle posizioni aperte e su come candidarsi.

Lidl assume: le posizioni aperte e le figure ricercate

Come anticipato, le figure ricercate dalla catena di supermercati di origine tedesca e presente su tutto il territorio italiano sono diverse e destinate a differenti settori aziendali. Vediamole singolarmente:

Area Manager Sicilia (f/m) : la posizione è da ricoprire presso il punto vendita sito in Viale Regione Siciliana Sud Est, 777 a Palermo. Il contratto di lavoro, come specificato nel sito dell’azienda, sarà full time;

: la posizione è da ricoprire presso il punto vendita sito in Viale Regione Siciliana Sud Est, 777 a Palermo. Il contratto di lavoro, come specificato nel sito dell’azienda, sarà full time; Operatore di Filiale part-time Augusta (Siracusa) (f/m) : l’assunzione avverrà per un inserimento presso il punto Vendita Contrada Cozzo Filonero, snc, ad Augusta (provincia di Siracusa). La figura sarà inserita tramite un contratto part rime;

: l’assunzione avverrà per un inserimento presso il punto Vendita Contrada Cozzo Filonero, snc, ad Augusta (provincia di Siracusa). La figura sarà inserita tramite un contratto part rime; Operatore di Filiale part-time Carlentini (Siracusa) (f/m) : si cerca una figura da destinare al punto vendita di Via Etnea, 264, a Carlentini (provincia di Siracusa). Anche questa assunzione è da intendersi con contratto part time;

: si cerca una figura da destinare al punto vendita di Via Etnea, 264, a Carlentini (provincia di Siracusa). Anche questa assunzione è da intendersi con contratto part time; Graduate Program Generazione Talenti Vendite Sicilia Occidentale (f/m) : questa è un’offerta rivolta a neolaureati da inserire presso la Sede Regionale di Contrada Cubba S.P 54, ubicata a Misterbianco. Il contratto previsto è full time;

: questa è un’offerta rivolta a neolaureati da inserire presso la Sede Regionale di Contrada Cubba S.P 54, ubicata a Misterbianco. Il contratto previsto è full time; Store Manager Sicilia (f/m) : anche questa figura professionale è da inserire presso la Sede Regionale di Contrada Cubba S.P 54, a Misterbianco. Il contratto offerto è full time;

: anche questa figura professionale è da inserire presso la Sede Regionale di Contrada Cubba S.P 54, a Misterbianco. Il contratto offerto è full time; Graduate Program Generazione Talenti Logistica Misterbianco (Catania) (f/m): ultima assunzione riguarda un neolaureato da inserire presso la Sede Regionale Contrada Cubba S.P 54, a Misterbianco. Anche questo impiego sarà full time.

Per inviare la propria candidatura, consultare la sezione “Annunci di Lavoro” del sito dell’azienda.