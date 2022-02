Assunzioni Sicilia nelle ASP: 17.000 posti per sanitari e amministrativi

Assunzioni Sicilia: sono più di 17.000 le unità di personale sanitario, tecnico e amministrativo che le Asp e gli ospedali siciliani assumeranno tramite bando.

Assunzioni Sicilia: presso gli ospedali e le Aziende Sanitarie Provinciali della regione sono attese migliaia di assunzioni entro il 2023. Si tratta di un vero e proprio “boom” di assunzioni, in quanto sarà presto disponibile un totale di 17.704 posti vacanti per l’assunzione di diverse figure professionali, come medici, infermieri, OSS, tecnici e impiegati.

Il reclutamento

I nuovi posti previsti verranno assegnati tramite l’indizione di nuovi bandi di concorso, alcuni dei quali sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale alla fine dell’anno 2021. La maggior parte dei nuovi concorsi, però, verrà bandita nel corso del 2022.

Se per assumere nuove reclute si utilizzeranno i bandi, alcune delle posizioni aperte saranno invece utilizzate per stabilizzare il personale a contratto, in particolare se in possesso dei requisiti fissati dalla riforma Madia per l’ottenimento del posto fisso, cioè 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

L’obiettivo è quello di riuscire ad avviare i concorsi necessari con una cadenza mensile. Grazie a queste nuove selezioni in arrivo, inoltre, si prevede che alla fine del 2023 lavoreranno nella Sanità pubblica della regione Sicilia oltre 61.300 risorse, a fronte degli attuali 43.642 dipendenti e dei contrattisti che sono in servizio al momento.

Assunzioni Sicilia: le figure richieste

I nuovi concorsi in arrivo per le assunzioni nella Sanità della regione Sicilia sono finalizzati al reclutamento dei seguenti profili professionali:

4.373 infermieri ;

; 1.204 tecnici ;

; 1.440 amministrativi ;

; 4.708 medici ;

; 698 dirigenti medici ;

; 3.048 Operatori Socio Sanitari e categorie assimilabili;

e categorie assimilabili; 313 dirigenti per i PTA (Presidi Territoriali di Assistenza, strutture simili a Pronto Soccorso);

(Presidi Territoriali di Assistenza, strutture simili a Pronto Soccorso); 590 fisioterapisti.

Come fare domanda?

Tutti coloro che sono interessati alle assunzioni Sicilia nel campo della Sanità, in arrivo entro il 2023, devono attendere l’indizione delle nuove procedure concorsuali.

Gli avvisi di selezione, infatti, non appena disponibili saranno resi pubblici tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche sui portali web delle Aziende Sanitarie e delle strutture ospedaliere interessate dai nuovi inserimenti.