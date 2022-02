Concorsi Sicilia, ASP assumono: i bandi nel dettaglio

Concorsi Sicilia: pubblicati nuovi interessanti bandi. Si assume presso le Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo e Enna. Ecco tutti i dettagli in merito.

Concorsi Sicilia: le Aziende Sanitarie Provinciali di Enna e Palermo hanno indetto bandi di concorso per l’assunzione di nuove risorse. Mentre per l’ASP di Palermo la selezione è varia, a Enna si ricercano 5 assistenti sociali. Ecco tutti i dettagli.

Concorsi Sicilia: ASP di Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è alla ricerca di 5 collaboratori professionali – assistenti sociali, a cui offrire un contratto a tempo indeterminato. Per poter prender parte al concorso in questione, i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di Laurea (DL) in Servizio Sociale (Vecchio Ordinamento);

Laurea in Scienze del Servizio Sociale classe 06 (DM 509/99);

Laurea triennale in Servizio Sociale classe L39 (DM 270/04);

Diploma Universitario in Servizio Sociale (L.341/90);

Laurea specialistica in programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali;

Laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali;

Diploma di Assistente Sociale abilitante alla professione.

Nel bando si specifica che il concorso riserva 2 posti a favore del personale interno, in possesso dei requisiti richiesti. La procedura selettiva comprenderà, oltre la valutazione dei titoli, tre prove d’esame (una scritta, una pratica ed una orale).

Le domande potranno essere inoltrate entro e non oltre il 13 marzo 2022, in via telematica e presentando la seguente documentazione: curriculum formativo e professionale; attestati che riconoscano crediti formativi; ricevuta del pagamento della tassa concorsuale di € 10,00; pubblicazioni edite a stampa utili ai fini del punteggio in graduatoria.

Concorsi Sicilia: ASP di Palermo

Questo secondo concorso pubblico, per titoli ed esami, è volto alla copertura di 21 posti di dirigente medico in varie discipline ed è in esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’Azienda. I posti sono così suddivisi:

3 posti di dirigente medico di pediatria ;

; 12 posti di dirigente medico di neonatologia ;

; 1 posto di dirigente medico di anatomia patologica ;

; 5 posti di dirigente medico di patologia clinica.

Per ogni disciplina citata è richiesta la laurea in Medicina con specializzazioni adeguate alla posizione. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata in via telematica pena l’esclusione del concorso entro e non oltre il 17 marzo 2022.