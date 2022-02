Agenzia Spaziale Europea: 100 tirocini retribuiti per neolaureati e laureandi

Agenzia Spaziale Europea: in corso selezione rivolta laureati e laureandi in discipline scientifiche per svolgere un tirocinio di un anno. Tutti i dettagli.

L’Agenzia Spaziale Europea attiva 100 tirocini per neolaureati e laureandi. Si tratta di un’occasione unica per i giovani, che permetterà l’accesso a quella che è una vera e propria di accesso allo spazio. La sede dell’agenzia, composta da ventidue stati e oltre duemila dipendenti, è a Parigi. Diverse, però, sono le sedi ubicate in tutta Europa, tra cui Italia, Spagna e Germania.

Vediamo, nello specifico, in cosa consiste il tirocinio e quali sono le modalità per candidarsi.

Agenzia Spaziale Europea: 100 tirocini retribuiti

La durata del tirocinio è di un anno. I candidati e le candidate selezionate trascorreranno questo periodo in una delle sedi dell’agenzia, lavorando a un progetto spaziale. I laureati e/o i laureandi saranno affiancati da un tutor e, alla fine del periodo, dovranno presentare una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.

La retribuzione varierà tra i 2.300 euro e i 2.900 euro al mese. La variazione dipenderà dalla sede nella quale si lavorerà. Allo stipendio mensile si aggiungeranno altri contributi, come il rimborso delle spese di viaggio (anche per eventuali coniugi), la copertura sanitaria e due giorni di ferie pagate ogni mese.

Tirocini all’Agenzia Spaziale Europea: i requisiti

Chi può candidarsi per svolgere questo tirocinio? Possono partecipare alla selezione tutti i laureati magistrali e i laureandi (a patto che il titolo venga conseguito entro la data di inizio del tirocinio) in discipline scientifiche come ingegneria, fisica, scienze naturali, medicina, informativa, biologia.

Tra gli altri requisiti, c’è anche la cittadinanza in uno dei Paesi degli stati membri dell’Agenzia.

Selezione e come candidarsi

La preselezione e i colloqui per i candidati e le candidate avverranno tra marzo e maggio. Gli esiti saranno comunicati a giugno, mentre tra settembre e ottobre è previsto l’inizio del tirocinio.

La scadenza per inviare la domanda è fissata per il 28 febbraio 2022. Per candidarsi, è necessario collegarsi sul sito dell’Agenzia Spaziale Europea.