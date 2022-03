Concorsi Sicilia, assunzioni nei Comuni catanesi: i bandi

Concorsi Sicilia: diversi Comuni in provincia di Catania e Messina tornano ad assumere personale, ma quali figure professionali si ricercano e dove? I bandi.

Concorsi Sicilia: sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono stati pubblicati nuovi allettanti bandi, molti dei quali riguardando Comuni in provincia di Catania. Molti potrebbero trovare impiego anche nel proprio Comune di residenza, dunque, perché non dare un’occhiata? Di seguito le offerte più interessanti.

Concorsi Sicilia: opportunità lavorative a Catania

Come riportato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, nella città metropolitana di Catania si cercano figure professionali. In particolare, il bando riguarda l’assunzione di personale per n. 2 posti di istruttore direttivo di ragioneria (cat. D).

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando e, per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito istituzionale dell’ente, alla sezione albo pretorio online.

Concorsi Sicilia: le assunzioni nel Comune di Aci Castello

Tra i bandi pubblicati in Gazzetta Ufficiale ne è presente uno riguardante il Comune di Aci Castello. Nel Comune, infatti, è indetta una procedura di selezione pubblica per titoli, per assunzione stagionale con contratto di lavoro a tempo determinato di n. 8 vigili stagionali, di categoria C.

Si tratta di un impiego di quattro mesi. L’avviso integrale ed il modello di domanda di ammissione sono pubblicati all’albo pretorio on line del comune di Aci Castello, ma anche nel sito web, nella sezione amministrazione trasparente/personale/Bandi di concorso.

Motta Sant’Anastasia

Concorsi Sicilia: nel Comune di Motta Sant’Anastasia è stata indetta una selezione per la formazione di una graduatoria per la copertura di posti, varie categorie e profili.

Gli interessati, dovranno inviare la domanda di partecipazione alle selezioni entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per maggiori informazioni è bene leggere l’avviso pubblicato nel sito internet del comune di Motta Sant’Anastasia.

Assunzioni a Trecastagni

Nel Comune di Trecastagni, in provincia di Catania, è stato indetto un bando di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico geometra.



Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Comune di Trecastagni secondo i modi espressamente indicati nell’avviso integrale pubblicato nel sito web.

Comune di Brolo

Anche nel messinese, in particolare nel Comune di Brolo, si cerca personale. L’offerta lavorativa riguarda un contratto di lavoro a tempo determinato part-time, di n. 10 figure professionali di assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica D1 – CCNL.

È possibile consultare il testo integrale del bando nel sito istituzionale del Comune di Brolo, sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di concorso.

Comune di Lipari

A Lipari le proposte sono molteplici. In particolare, sono disponibili 7 posti a tempo pieno ed indeterminato così ripartiti:



N. 1 dirigente;

N. 2 istruttori direttivi tecnici – cat. D;

N. 1 istruttore direttivo contabile – cat. D;

N. 2 istruttori amministrativo-contabili – cat. C;

N. 1 istruttore tecnico – cat. C – vari profili professionali.



Inoltre, sono disponibili n. 5 posti di cat. C e n. 3 posti di cat. B, a tempo indeterminato e part-time a 30 ore settimanali, per vari profili professionali, riservati alla stabilizzazione di personale precario (LSU).

Infine, si offrono altri 6 posti da adibire ai servizi di Protezione civile, Polizia locale, Istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale e tutela ambientale, secondo quanto disposto dall’art. 3-ter del D.L. n. 80/2021.

In particolare, si offrono i seguenti posti: