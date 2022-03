Concorsi Sicilia 2022: i più interessanti bandi in scadenza

Concorsi Sicilia 2022, dalle ASP agli ospedali dell'Isola: le offerte di lavoro ancora attive sono molte, ma occorrerà affrettarsi. Alcuni bandi in scadenza.

Concorsi Sicilia 2022: la pubblicazione di una nuova Gazzetta non deve far dimenticare dei numerosi bandi in scadenza, altrettanto interessanti. Sono, di fatto, diverse le offerte lavorative ancora attive, in ASP e aziende ospedaliere siciliane.

Si fa riferimento, in particolare, a bandi relativi all’Asp di Enna, l’Ospedale San Marco di Catania e l’Asp di Palermo. Di seguito le figure ricercate, le date di scadenza ed altre informazioni utili su alcuni bandi ancora aperti.

Concorsi Sicilia: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

Si tratta di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato.

Le domande vanno presentate online sul sito dell’ASP di Enna (aspenna.selezionieconcorsi.it) seguendo le istruzioni fornite. Sul sito è disponibile anche la versione integrale del bando di concorso, per ulteriori informazioni.

La data di scadenza del bando è il 13 marzo 2022.

Azienda Ospedaliera-Universitaria Poloclinico “G.Rodolico- San Marco” di Catania

Altri concorsi Sicilia in scadenza riguardano, ancora una volta, l’ambito sanitario. Tra i più interessanti e recenti bandi relativi all’Azienda Ospedaliera-Universitaria Poloclinico “G.Rodolico- San Marco” di Catania, spiccano quelli volti alla copertura di:

otto posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, a tempo indeterminato ;

; tredici posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo indeterminato.

Anche in questo caso, i bandi scadono il 13 marzo e la domanda di partecipazione va inviata telematicamente attraverso il sito internet istituzionale dell’azienda (www.policlinicovittorioemanuele.it – sezione bandi di concorso). Per ulteriori informazioni consultare il bando integrale.

Azienda Sanitaria provinciale Palermo

Per l’ultimo bando resta qualche giorno in più. Si fa riferimento ad un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ventuno posti di dirigente medico di varie discipline e, nello specifico:

tre posti di dirigente medico di pediatria;

dodici posti di dirigente medico di neonatologia;

un posto di dirigente medico di anatomia patologica;

cinque posti di dirigente medico di patologia clinica.

La domanda va inviata esclusivamente in via telematica sul sito dell’Asp di Palermo. Il sito è www.asppalermo.com, basterà connettersi alla sezione concorsi e seguire le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

La scadenza del bando è il 17 marzo 2022.