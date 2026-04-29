Il Ponte del Primo Maggio 2026, che cade di venerdì, si conferma una delle occasioni più attese dagli italiani per concedersi un weekend lungo di viaggi e brevi vacanze. L’opportunità di staccare la spina per alcuni giorni ha spinto milioni di persone a prenotare soggiorni in Italia e all’estero, con una netta preferenza per le destinazioni nazionali.

A fotografare le tendenze di viaggio è la classifica elaborata da Holidu, uno dei principali portali europei di prenotazione di case e appartamenti vacanza, che ha stilato la top 30 delle mete più ricercate dagli italiani, includendo anche il prezzo medio per notte delle strutture disponibili. Il quadro che emerge è chiaro: l’Italia domina, con la Sicilia che si ritaglia un ruolo di primo piano grazie alla presenza di Palermo e Catania tra le destinazioni più amate.

Italia protagonista: 25 mete su 30 e un cambio di preferenze

La classifica del 2026 evidenzia un dato significativo: su 30 destinazioni totali, ben 25 sono italiane e solo 5 estere, un rapporto ancora più sbilanciato rispetto all’anno precedente. Questo trend conferma una tendenza ormai consolidata, ovvero la crescente preferenza degli italiani per il turismo interno, spesso favorito da costi più accessibili, maggiore facilità negli spostamenti e una vasta offerta di località capaci di coniugare cultura, mare, natura e enogastronomia, come evidenziato dall’articolo Italia prima in Europa per ospitalità alberghiera.

In cima alla graduatoria si conferma Roma, seguita da Firenze e Napoli, mentre tra le destinazioni estere resistono Parigi, Barcellona, Londra e Madrid, che continuano ad attirare viaggiatori nonostante prezzi medi più elevati rispetto a molte mete italiane.

La Sicilia in evidenza: Palermo e Catania tra le più amate

Tra le regioni italiane spicca la Sicilia, che riesce a posizionare due città nella top 15: Palermo all’ottavo posto e Catania al quindicesimo. Un risultato che conferma il forte appeal dell’isola, capace di unire patrimonio storico, bellezze naturali e una crescente attrattività turistica anche nei periodi di breve soggiorno. Palermo si distingue come una delle mete più richieste grazie al suo mix di cultura, mare e tradizioni.

Catania continua a consolidarsi come punto strategico per chi desidera unire il fascino urbano alla vicinanza dell’Etna e delle località balneari della costa orientale. In entrambi i casi, il dato interessante è anche quello economico: con prezzi medi per notte tra i più competitivi della classifica, la Sicilia si conferma una destinazione dove convenienza e qualità dell’esperienza turistica riescono a coesistere in modo equilibrato.

Prezzi e tendenze: il turismo premia anche la convenienza

Uno degli aspetti più rilevanti della classifica riguarda il rapporto tra prezzo medio degli alloggi e attrattività delle destinazioni. Le città italiane, pur offrendo esperienze turistiche di alto livello, risultano in molti casi più accessibili rispetto a diverse mete estere. Catania, ad esempio, con un prezzo medio di circa 103 euro a notte, rientra tra le destinazioni più economiche della top 30, senza per questo perdere appeal. Lo stesso vale per altre località italiane presenti in classifica, dove la convenienza non sembra penalizzare la domanda, ma anzi contribuisce a rafforzarla. Il dato suggerisce un cambiamento nelle scelte dei viaggiatori, sempre più attenti al rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alla ricchezza dell’esperienza turistica.

Un weekend lungo che premia le città d’arte e il turismo esperienziale

La distribuzione delle destinazioni mostra anche una preferenza per le città d’arte e per i centri capaci di offrire un’esperienza completa in pochi giorni. Roma, Firenze, Napoli, Venezia e Bologna restano stabilmente tra le mete più ambite, mentre nuove presenze e scalate in classifica indicano un interesse crescente per città come Palermo, Assisi e Verona.

Anche località balneari e borghi turistici come Sperlonga, Sorrento, Alberobello e Caorle confermano la loro attrattività, segno che il turismo del Ponte del Primo Maggio si orienta sempre più verso esperienze brevi ma intense, dove cultura, relax e gastronomia si combinano in un unico soggiorno. In questo scenario, la Sicilia si conferma una delle regioni più dinamiche e competitive, capace di attrarre visitatori sia italiani che stranieri grazie a un’offerta sempre più diversificata.