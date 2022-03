Come prenotare una visita all’ASP di Catania: servizio online

Come prenotare una visita all'Asp di Catania? Il nuovo servizio online SovraCUP è semplice e intuitivo: ecco la guida per utilizzarlo e prenotare un appuntamento.

Come prenotare una visita all’Asp di Catania? Da oggi, la procedura di prenotazione sarà più semplice e più rapida per tutti coloro i quali hanno bisogno di effettuare una prenotazione senza troppe difficoltà. È stato attivato, infatti, il sistema regionale SovraCUP, che prevede la prenotazione on line delle visite specialistiche e degli esami diagnostici nelle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana.

Come prenotare una visita all’ASP di Catania

Come funziona il portale per la prenotazione e quando prenotare? Il portale SovraCup è semplice da utilizzare e accessibile tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, tramite App, disponibile per i sistemi Android e IoS, o tramite web al link https://sovracup.regione.sicilia.it.

È, inoltre, possibile accedere alla piattaforma tramite il sito aspct.it, cliccando sul banner dedicato “SovraCup”, presente nella home page.

Come inserire la richiesta sul portale

Occorre innanzitutto sapere che, per l’accesso al portale e usufruire del servizio, tutti gli utenti devono essere in possesso di due cose:

un account SPID , oppure una carta di identità elettronica CIE

una ricetta dematerializzata redatta da un medico di medicina generale o da un medico specialista.

Una volta effettuata l’autenticazione, gli utenti dovranno compilare i campi richiesti e inserire il numero di ricetta dematerializzata. Ultimate queste operazioni potranno selezionare la struttura presso la quale effettuare la prenotazione. A prenotazione avvenuta viene visualizzato un riscontro che è possibile salvare in pdf o stampare.

È utile ricordare che le ricette elettroniche possono essere usate per un massimo di 180 giorni.

Grazie al servizio SovraCup e all’App dedicata, il sistema sanitario regionale (SSR) compie un ulteriore e importante passo in avanti, anche a livello nazionale, nella capacità di rispondere adeguatamente e tempestivamente ai bisogni di salute dei cittadini.