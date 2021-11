Ospedale Acireale, come prenotare una visita: le info

Ospedale Acireale: come prenotare una visita al Santa Marta e Santa Venera? Di seguito tutte le info utili per prenotare una visita specialistica.

A causa del coronavirus, le visite ospedaliere non ritenute “urgenti” sono state annullate e posticipate a data da destinarsi durante il periodo di pandemia. Tuttavia, per poter prenotare le visite è necessario chiamare il Cup o recarsi direttamente agli sportelli degli Uffici per le relazioni con il pubblico (modalità riattivata adesso e non utilizzabile durante il periodo di lockdown).

Come prenotare una visita all’Ospedale di Acireale

Per poter prenotare una visita specialistica presso gli ambulatori dell’Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale bisognerà chiamare al numero verde messo a disposizione dall’Azienda Sanitaria Provinciale: 800954414 disponibile sia da telefoni fissi che da telefoni cellulari.

L’operatore del numero verde, in seguito alla chiamata, provvederà a mettere l’utente in contatto con l’ambulatorio desiderato per procedere con la prenotazione della visita specialistica.

Gli ambulatori dell’Ospedale di Acireale

All’Ospedale di Acireale è possibile effettuare svariate visite in diversi ambulatori. Infatti, gli ambulatori presenti nell’Ospedale sono: l’ambulatorio di endocrinologia, l’ambulatorio di medicina interna, l’ambulatorio di ecografia, l’ambulatorio di reumatologia.

Inoltre, vanta numerosi reparti: cardiologia, chirurgia generale, dermatologia, dietologia, geriatria, gastroenterologia, ginecologia, medicina interna, nefrologia, neuropsichiatria infantile, ortopedia, ostetricia, pediatria, oculistica e urologia. Inoltre, vanta anche un grande pronto soccorso h24.

Contattare l’URP in caso di disagi

L’Ospedale di Acireale avvisa che gli utenti possono contattare l’URP anche per segnalare la soddisfazione relativa ad un servizio ricevuto. Così come è importante conoscere le cose che si possono migliorare, è pure importante ricevere dai cittadini la conferma del lavoro svolto bene.

Tra le attività svolte vi è anche la realizzazione di alcune pubblicazioni. Inoltre, sul sito dell’Ospedale è disponibile il modulo di reclamo, segnalazione e suggerimenti. Inoltre, è precisato che è accolta ogni segnalazione o reclamo che perviene in cartaceo o anche attraverso mail all’indirizzo aziendale dell’URP, purché provenga da indirizzo mail personale e contenga ogni riferimento necessario (contatti telefonici e indirizzi come specificato nel modulo).