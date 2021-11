San Marco Catania, come prenotare una visita: le informazioni utili

San Marco Catania, come prenotare una visita medica? Ecco una breve guida alla prenotazione telefonica, tramite app o web: tutte le informazioni utili.

San Marco Catania, tutte le informazioni necessarie per prenotare una visita medica nella struttura. Ecco, quindi, come prenotare una visita telefonicamente o tramite web/app e come procedere al pagamento del ticket.

San Marco Catania: prenotare una visita

Come indicato nel sito web della struttura ospedaliera San Marco Catania, per effettuare una prenotazione ambulatoriale occorre telefonare al numero 0941 055190.

Nello specifico, occorre telefonare rispettando i seguenti giorni e orari:

dal Lunedì al Venerdì ore 08.00 – 20.00;

Sabato ore 08.00 – 14.00.

Ricordiamo che per effettuare la prenotazione è necessario essere muniti di ricetta del Servizio Sanitario Nazionale.

Inoltre, in caso di rinuncia all’esecuzione delle prestazioni prenotate, dovrà essere comunicata la disdetta, almeno 24 ore prima, al numero sopra indicato. La mancata disdetta delle prestazioni prenotate, comporta il pagamento delle quote previste di compartecipazione.

San Marco Catania: pagamento ticket

Al momento della prenotazione telefonica della visita si può conoscere , il costo del ticket e procedere anticipatamente al pagamento. In particolare, il pagamento può avvenire su PagoPa tramite bonifico. Le indicazioni per effettuare il bonifico sono le seguenti:

Beneficiario : Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”

Via Santa Sofia 78 – Catania: (BPER Banca spa, Agenzia n.1, Viale Mario Rapisardi 509 Catania

IBAN: IT08 G 05387 16901 000035232742 o C/C POSTALE N. 10896959 IBAN POSTALE: IT17 V 07601 16900 000010896959);

Causale: bisognerà indicare come causale la tipologia della prestazione e/o Codice di prestazione e l'Unità Operativa.

Una volta eseguito il pagamento, si dovrà inviare all’email ufficioticket@poIicIinico.unict.it:

– Copia della ricevuta del bonifico, completa di CRO;

– dati anagrafici e codice fiscale della persona che usufruisce della prestazione sanitaria;

– indirizzo e-mail dove ricevere la fattura ed eventuali comunicazioni.

Prenotazione tramite sito web o app

I cittadini dotati di identità digitale SPID e ricetta dematerializzata potranno prenotare la propria visita specialistica tramite il portale web del servizio regionale InterCUP oppure tramite l’app SovraCup.

Si tratta di un’app per smartphone dedicata alla prenotazione delle visite specialistiche e degli esami strumentali presso le Aziende Sanitarie della Regione Sicilia.