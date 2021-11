Come prenotare visite al Policlinico di Catania? Info e orari

Come prenotare visite al Policlinico Catania? Per farlo serve sicuramente conoscere gli appositi canali e tutti i passaggi: ecco le informazioni utili.

Come prenotare visite al Policlinico Catania? Sono tante le informazioni utili che gli interessati dovrebbero conoscere: queste sono consultabili anche all’interno del sito ufficiale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco”. Di seguito i dettagli.

Policlinico Catania: prenotazione telefonica

Non esiste un unico modo per effettuare una prenotazione. In primo luogo, si può telefonare al numero 0941 055190. In questo caso, però, occorrerà tener conto dei giorni e gli orari in cui il servizio è attivo, ovvero:

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00;

il sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

Prima di digitare il numero già citato servirà accertarsi di essere in possesso di una ricetta del Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo quanto specificato all’interno del sito di policlinici Catania, nel caso in cui si rinunciasse all’esecuzione delle prestazioni prenotate, bisognerebbe riferire della disdetta. Come ed entro quando? La rinuncia alle prestazioni andrà comunicata almeno 24 ore prima del giorno prestabilito per l’appuntamento, telefonando allo stesso 0941 055190. La mancata disdetta delle prestazioni prenotate comporterà “il pagamento delle quote previste di compartecipazione”.

Ticket e prestazioni Intramoenia

Nel momento in cui si telefona è possibile conoscere, tramite il Callcenter, anche il costo del ticket.

Ai pazienti è riservata, poi, la possibilità di pagare in anticipo rispetto all’appuntamento. In che modo? Si può procedere tramite:

pagamento online su PagoPA;

o

tramite bonifico, indicando all’interno della causale la tipologia della prestazione e/o il o Codice di prestazione, oltre che l’Unità Operativa. Gli estremi sono specificati all’interno del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, a cui si rimanda.

Il pagamento anticipato attraverso bonifico è possibile anche per le prestazioni intramoenia. In questo ultimo caso, però, nella causale andrà precisato anche il nominativo del medico.

Una volta ultimato il pagamento, bisognerà inviare la seguente documentazione all’indirizzo email ufficioticket@poIicIinico.unict.it:

una copia della ricevuta del bonifico, completa di CRO; dati anagrafici e codice fiscale del soggetto che usufruirà della prestazione sanitaria; un indirizzo e-mail a cui inviare la fattura ed eventuali altre comunicazioni.

Ospedale policlinico Catania: prenotazioni con portale Intercup

Da inizio anno, e più in particolare a partire dallo scorso 10 febbraio 2021, i cittadini in possesso di identità digitale SPID e ricetta dematerializzata possono prenotare prestazioni sanitarie tramite il nuovo portale web del servizio regionale InterCUP. Questo, raggiungibile digitando l’indirizzo https://intercup.regione.sicilia.it/home o scaricando su Google Play l’apposita applicazione per smartphone, risulta particolarmente utile in questo particolare momento storico.

Si tratta, di fatto, di un’ottima alternativa alle prenotazioni in presenza che potrebbero comportare assembramenti ed un più alto rischio di contagio.