Cannizzaro Catania, come prenotare una visita: le info utili

Ospedale Cannizzaro Catania: come prenotare una visita? Ecco tutte le informazioni utili per prenotare tramite portale, CUP e ufficio prenotazioni.

A causa del coronavirus, le visite ospedaliere non ritenute “urgenti” sono state annullate e posticipate a data da destinarsi durante il periodo di pandemia. Tuttavia, una novità apportata alla prenotazioni riguarda le modalità. Infatti, molti ospedali come il Cannizzaro Catania ha introdotto la possibilità di prenotare le visita ambulatoriali tramite il portale web del servizio regionale InterCUP, raggiungibile all’indirizzo https://intercup.regione.sicilia.it/home.

Cannizzaro Catania: prenotazioni visite tramite portale

Il nuovo portale consente la prenotazione al Cannizzaro Catania di prestazioni sanitarie ai cittadini dotati di identità digitale SPID e ricetta dematerializzata. Il servizio regionale, realizzando un canale di accesso aggiuntivo, ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità ai servizi di prenotazione delle prestazioni sanitarie e supportare una migliore governance della politica sanitaria regionale. Il servizio assume ancora di più particolare rilevanza soprattutto in questo periodo di emergenza in cui è necessario non creare assembramenti ed utilizzare tutti i servizi alternativi.

Centro unico prenotazioni CUP

Un’altra modalità di prenotazione all’Ospedale Cannizzaro Catania è la modalità tradizionale tramite il CUP.

l servizio di prenotazione telefonica aziendale (CUP: numero Verde 800837621 da fisso; 095/7262107 da cellulare) è attivo da lunedì a venerdì 8:30-13:00.

Le prenotazioni del servizio CUP aziendale possono essere effettuate anche:

via email all’indirizzo di posta elettronica ufficioticket@aoec.it;

via fax al n° 095/7262526 , indicando un proprio recapito telefonico;

di presenza presso gli sportelli "ufficio prenotazioni e ticket" (Edificio F2, piano 0): da Lunedì a Venerdì 8:30-13:00.

Tuttavia, per poter prenotare una visita si deve essere in possesso della ricetta dematerializzata bianca. Le visite di “controllo” vengono direttamente prenotate dai medici specialisti che le richiedono.

Prenotazioni tramite “l’Ufficio prenotazioni”

Un altro modo per poter prenotare le visite mediche all’Ospedale Cannizzaro è attraverso gli uffici prenotazione. Il servizio di prenotazione e pagamento ticket (Ufficio Prenotazioni e Ticket: Edificio F2 Piano 0) è aperto al pubblico: da lunedì a venerdì 8:30-13:00 e 14:30-17:00.

Presso gli sportelli di questo Ufficio è possibile effettuare:

il pagamento dei tickets sanitari per le prestazioni del S.S.N., prenotate presso questa Azienda Ospedaliera, esibendo la richiesta rilasciata dal medico prescrittore;

il pagamento delle tariffe richieste per prestazioni a pagamento, regolarmente prenotate mediante il servizio “Intramoenia” (v. Informazioni varie su prenotazioni);

il pagamento delle “visite con certificazione”, prescritte con ricettario del medico e regolarmente prenotate;

le prenotazioni delle prestazioni del S.S.N. effettuabili attraverso il servizio CUP aziendale, prescritte sia con ricetta dematerializzata (bianca) che con ricetta rossa.

Inoltre, i soggetti esenti dal ticket possono recarsi direttamente presso gli ambulatori senza passare dall’Ufficio ticket.