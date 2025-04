Durante questa mattinata, un grave incidente stradale si sarebbe verificato in via Giovanni Verga, a Catania, coinvolti un’auto e uno scooter. Il conducente dello scooter, un uomo di 38 anni, sarebbe stato sbalzato violentemente dal mezzo e contro un muro. Fortunatamente, l’uomo indossava il casco, che ha contribuito a limitare le conseguenze dell’impatto, ma ha comunque riportato diverse ferite, alcune delle quali gravi. Le cause sono ancora da accertare.

I primi soccorsi

Il 38enne è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118, proveniente dalla postazione di Adrano, e trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania per ricevere le cure necessarie. Anche il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente, ha subito un malore a seguito dello scontro e, per precauzione, è stato trasportato in ospedale per un controllo medico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause esatte del sinistro. Le autorità stanno ancora esaminando tutte le circostanze che hanno portato al violento scontro tra i due veicoli.