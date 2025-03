Ogni anno, il rinomato magazine statunitense Newsweek svela una delle classifiche più attese nel settore sanitario, quella dei migliori ospedali del mondo. La classifica stilata per il 2025 ci permette di scoprire quali siano i migliori ospedali nelle nazioni di quasi tutto il mondo e soprattutto quelli presenti in Italia! Si offre così a tutti i pazienti un faro di riferimento per chi cerca il meglio in termini di cura e assistenza sanitaria. Una vera e propria guida che ogni anno coinvolge migliaia di esperti del settore medico sanitario!

World’s Best Hospitals 2025 di cosa si tratta

Per l’edizione 2025 sono stati presi in esame ben 30 Paesi: Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Gli ospedali di ogni Paese sono stati selezionati con estrema attenzione, tenendo conto di fattori determinanti come: l’aspettativa di vita, la dimensione della popolazione, la densità degli ospedali e la disponibilità di dati sanitari pubblici, che sono essenziali per una valutazione accurata delle strutture stesse. Quest’anno, la classifica ha introdotto un rigoroso processo di valutazione, che non solo si basa su dati oggettivi e parametri quantitativi, ma anche sull’esperienza diretta dei pazienti e sul parere di migliaia di esperti del settore sanitario. Per raccogliere informazioni concrete e affidabili, Newsweek ha organizzato sondaggi online a cui hanno partecipato medici e direttori ospedalieri. Vengono inoltre considerati anche aspetti come l’empatia, la comunicazione, e la gestione del benessere emotivo.

La metodologia utilizzata

La classifica ufficiale si basa su quattro fonti di dati:

sondaggi tra esperti: Migliaia di professionisti del settore sanitario, tra cui medici e direttori ospedalieri, sono stati invitati a partecipare a un sondaggio online. In questa indagine, gli esperti sono chiamati a indicare gli ospedali che ritengono i migliori, sia a livello nazionale che internazionale, ad eccezione di quelli con cui potrebbero avere legami diretti legati alla propria attività professionale;

Migliaia di professionisti del settore sanitario, tra cui medici e direttori ospedalieri, sono stati invitati a partecipare a un sondaggio online. In questa indagine, gli esperti sono chiamati a indicare gli ospedali che ritengono i migliori, sia a livello nazionale che internazionale, ad eccezione di quelli con cui potrebbero avere legami diretti legati alla propria attività professionale; esperienza dei pazienti: sondaggi effettuati dalle compagnie assicurative dopo una degenza ospedaliera, riguardanti i livelli di soddisfazione, e la qualità dell’assistenza ricevuta;

sondaggi effettuati dalle compagnie assicurative dopo una degenza ospedaliera, riguardanti i livelli di soddisfazione, e la qualità dell’assistenza ricevuta; qualità ospedaliera: l’efficacia dei trattamenti per determinate malattie, il livello di igiene nelle strutture, e la proporzione tra il numero di pazienti e il personale medico e infermieristico.

Un altro aspetto innovativo che ha arricchito questa edizione 2025 è stata l’analisi dell’adozione dei PROM (Patient-Reported Outcome Measures). Ogni fattore considerato nella valutazione degli ospedali contribuisce in modo significativo al punteggio finale, con un peso specifico che riflette la sua rilevanza. Per quest’anno le raccomandazioni degli esperti rappresentano il 35% del punteggio a livello nazionale e il 5% a livello internazionale. L’esperienza dei pazienti incide per il 17,5%, mentre i parametri di qualità ospedaliera costituiscono il 37,5%. L’implementazione dei PROM, infine, contribuisce per il 5%.

La classifica dei migliori ospedali a livello globale

Per stilare la classifica dei migliori ospedali del 2025, sono stati analizzati oltre 2400 ospedali in tutto il mondo, con una selezione finale che ha incluso i 250 migliori. Tra questi, si evidenzia una netta predominanza degli Stati Uniti, con ben quattro strutture che occupano le prime cinque posizioni. Al vertice della classifica, al primo posto, troviamo la leggendaria Mayo Clinic, situata a Rochester, nel Minnesota. Un ospedale rinomato per il suo reparto di gastroenterologia. Subito dopo, al secondo posto, c’è la Cleveland Clinic in Ohio, una delle strutture sanitarie più all’avanguardia al mondo in cardiologia, reumatologia, ginecologia, urologia e nefrologia. Al terzo posto si trova il Toronto General Hospital (TGH), l’unico ospedale canadese presente nella classifica. Situato nel cuore di Toronto, non solo una struttura ospedaliera ma un vero e e proprio polo d’interesse e di ricerca universitaria.

Migliori ospedali in Italia

Nel 2025, la classifica dei migliori ospedali in Italia evidenzia un predominio delle strutture sanitarie situate nel Nord e nel Centro-Nord del Paese. Sul podio, al primo posto, il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, con un punteggi di 92,67%. A seguire il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (92.30%) e l’Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano ( 89,07%). Le strutture sanitarie del Sud Italia, anche per quest’anno rimangono in fondo alla classifica! Bisogna infatti scendere alle 35esima posizione per trovare il primo ospedale del sud, la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo a Foggia, tra i migliori di tutto il Mezzogiorno. Per il 2025 totalizza un punteggi o pari a 72,60%. Seguito in 39esima posizione dal Policlinico di Bari (72.55 %). Infine, e in terza posizione per il Mezzogiorno, in 41esima posizione il Policlinico Federico II di Napoli, con un punteggio complessivo di 70,32%.

Presente anche la Sicilia!

Nonostante gli sforzi dei professionisti del settore, la Sicilia rimane, purtroppo, una delle regioni italiane che ogni anno rimangono in fondo alla classifica. Il primo ospedale siciliano si trova all’86esima posizione, si tratta proprio dell’Azienda Ospedaliera per L’Emergenza Cannizzaro di Catania, che quest’anno ha totalizzato un punteggi di 69,17%. L’altro unico ospedale siciliano in classifica è l’Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina, che si ferma al 125esimo posto con un punteggio di 65,29%. Questi numeri evidenziano come, nonostante le risorse e gli sforzi, le strutture sanitarie siciliane fatichino ancora a competere con quelle del Nord Italia, tra risorse sanitarie limitate, carenze di personale sanitarie e lunghe liste d’attesa c’è ancora tanto su cui lavorare.