Nelle prime ore della mattina, una giovane studentessa di 17 anni si è lanciata dal primo piano di un Istituto scolastico di Acireale. Il gesto volontario è stata consumato davanti agli occhi dell’insegnate. La giovane, originaria dell’Africa centro-occidentale, stava da tempo vivendo una situazione familiare difficile e proprio per questo era già stata messa sotto attenzione da parte della scuola che aveva attivato alcune misure di tutela.

La giovane studentessa è stata trasferita immediatamente in elisoccorso all’Ospedale Cannizzaro, in codice rosso e priva di conoscenza. Sono attualmente in corso indagini strumentali al Trauma Center. Attualmente, sul posto la polizia e i carabinieri delle compagnie di Acireale che stanno eseguendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

In aggiornamento…