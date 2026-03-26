Comunicato stampa Ospedale Cannizzaro – Nel primo pomeriggio di oggi, dalla copertura del monoblocco F3 dell’Ospedale Cannizzaro di Catania è fuoriuscito fumo che ha fatto scattare la procedura di sicurezza antincendio, con l’intervento del personale della manutenzione e l’allertamento dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato.

Il personale sanitario ospedaliero nonché quello del Sistema 118 ha evacuato i pazienti, che sono stati trasferiti in altri reparti o temporaneamente in attesa al Centro Congressi, ed è stata sospesa l’attività ambulatoriale all’edificio F3. Dalle prime verifiche effettuate dal personale specializzato, a bruciare sarebbe stata la copertura di una conduttura all’interno di un cavedio al settimo e ultimo piano del monoblocco; sono comunque in corso approfondimenti. Nessuna persona è stata intossicata o ferita. Dopo le verifiche di agibilità, è stato già avviato il ripristino della normale attività di reparti e ambulatori.

I tecnici sono intervenuti per isolare l’area più direttamente interessata e solo una parte del settimo piano rimane temporaneamente inibita. «Ringraziamo i medici, gli infermieri e tutti gli operatori, nonché il personale della Polizia di Stato, che hanno gestito con estrema professionalità una situazione di emergenza – dice il dott. Salvatore Giuffrida, Direttore Generale dell’Azienda Cannizzaro – mettendo in sicurezza i pazienti e favorendo il tempestivo ritorno alla normalità».