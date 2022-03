Lavoro McDonald’s Catania: 60 assunzioni in città e provincia

Lavoro McDonald's Catania: i diversi punti vendita nella provincia etnea sono alla ricerca di 60 unità da assumere per far parte dello staff dell'azienda.

Lavoro McDonald’s Catania: sono diversi i punti vendita della nota azienda americana di fast food nei quali si ricerca personale. Infatti, solo nell’area etnea si ricercano ben 60 unità da impiegare all’interno dell’azienda, suddivisi in diverse aree della provincia. Questi posti di lavoro si inseriscono all’interno di una campagna di assunzioni nazionale che mira alla copertura di 5.000 posti in tutta Italia. Di seguito le principali offerte nei punti vendita presenti sull’intero territorio etneo.

Lavoro McDonald’s: l’offerta

Il posto di lavoro offerto nei punti vendita della provincia di Catania riguarda principalmente la figura di Addetto Ristorazione – Crew. In particolare, si richiedono i seguenti requisiti:

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi;

Diploma di scuola media superiore;

di scuola media superiore; Ottime doti relazionali;

Orientamento al teamworking ;

; La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

Lavoro McDonald’s: Catania

Per quanto riguarda la città di Catania, si tratta dell’area dove viene attualmente ricercato più personale per i punti vendita. Infatti, a Catania si mira ad assumere per 20 unità, nel ruolo di Addetto Ristorazione precedentemente citato.

In particolare, il candidato ideale è un diplomato con ottime doti relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. Per quanto riguarda l’area di impiego delle figure assunte, si tratterà sia della cucina che della sala ristorante. Nello specifico, in cucina il personale si occupa della preparazione dei prodotti in collaborazione con i colleghi, mentre in sala supporta i clienti nella scelta e acquisto dei prodotti.

Lavoro McDonald’s Catania: altri punti vendita

Ma la campagna di assunzioni nell’area etnea non è limitata ai punti vendita della città di Catania. Infatti, nella provincia si ricerca personale anche per altri punti vendita, quali i seguenti:

San Giovanni La Punta (10 unità);

(10 unità); Giarre (10 unità);

(10 unità); Misterbianco (10 unità);

(10 unità); Belpasso (10 unità).

Per ulteriori informazioni e per effettuare la procedura di richiesta di assunzione si suggerisce di recarsi sul sito ufficiale dell’azienda, alla sezione “Lavora con noi”, cliccando sull’offerta “Addetto Ristorazione per tutta Italia”.