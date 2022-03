Lavoro McDonald’s, assunzioni in Sicilia: come fare domanda

Lavoro McDonald's, assunzioni in Sicilia: sono diverse le sedi del noto fast food dove si ricerca personale per tutto il territorio italiano e anche nell'Isola.

Lavoro McDonald’s, assunzioni in Sicilia: la nota catena di fast food americana è alla ricerca di personale in tutta Italia. Infatti, la campagna di recruiting riguarda l’intera penisola italiana e mira alla copertura di 5.000 posti all’interno del proprio staff. I profili ricercati sono abbastanza ampi e questo permetterà a più persone con diverse competenze di partecipare alla selezione. Ecco le principali informazioni in merito alle assunzioni in Sicilia da parte di McDonald’s.

Lavoro McDonald’s: l’offerta di lavoro

Secondo quanto riportato, l’offerta proposta da McDonald’s prevede dei contratti stabili pari al 92% del totale che la rendono un’opportunità di lavoro concreta. L’ambiente nel quale le figure selezionate si andranno ad inserire si presenta come giovane, dinamico e con una tendenza alla rapida crescita professionale.

Per quanto riguarda il personale ricercato, agli aspiranti candidati si richiede prevalentemente:

voglia di mettersi in gioco;

capacità di lavorare in squadra ;

; attitudine di supporto alla clientela.

Lavoro McDonald’s, assunzioni in Sicilia: distribuzione posti

Il numero di risorse che saranno assunte in Sicilia è pari a 150, distribuite nei diversi punti vendita sparsi per l’Isola. In particolare, i punti vendita coinvolti dalla selezione che sono stati indicati nell’offerta di lavoro sono i seguenti tredici:

Agrigento (10 assunzioni);

(10 assunzioni); Palermo (40 assunzioni);

(40 assunzioni); Catania (20 assunzioni);

(20 assunzioni); San Giovanni La Punta (10 assunzioni);

Giarre (10 assunzioni);

Misterbianco (10 assunzioni);

Belpasso (10 assunzioni);

Ragusa (5 assunzioni);

(5 assunzioni); Vittoria (5 assunzioni);

Siracusa (15 assunzioni);

(15 assunzioni); Melilli (5 assunzioni);

Trapani (5 assunzioni);

(5 assunzioni); Castelvetrano (5 assunzioni).

Come fare domanda

Per poter presentare domanda di assunzione a questa offerta di lavoro con McDonald’s è necessario collegarsi al sito ufficiale. Una volta sul sito, bisognerà compilare un questionario a proposito di tematiche differenti, come la disponibilità oraria o ancora il tipo di mansioni alle quali si è più interessati. Infine, l’ultimo step sarà il caricamento del Curriculum Vitae.

Solo i candidati ritenuti idonei saranno ricontattati e invitati ad un colloquio individuale, momento durante il quale McDonald’s precisa che si potrà approfittare per ottenere tutte le info sul lavoro e sull’azienda in generale.