Lavoro Catania: assunzioni da Leroy Merlin, Eurospin e Pandora

Lavoro Catania: Leroy Merlin, Pandora ed Eurospin ricercano personale. Di seguito tutte le offerte di lavoro attive a Catania e provincia.

Molteplici offerte lavoro Catania presenti in tutta la provincia con diversi ruoli all’interno di diverse realtà. Infatti, Leroy Merlin, Pandora ed Eurospin sono alla ricerca di personale da inserire all’interno dei propri negozi siti a Catania e provincia.

Lavoro Catania: Pandora assume

Il negozio Pandora sito al centro commerciale Centro Sicilia, a Misterbianco, è alla ricerca di personale da inserire all’interno del proprio punto vendita. La figura ricercata lavorerà come Sales Associate con contratto part time. Per potersi candidare per questa posizione si deve essere in possesso di alcuni requisiti specifici: avere esperienza di inventario e cassa, esperienza nel ruolo di vendita e assistente al cliente, in possesso di diploma di scuola secondaria, conoscenza dei principali strumenti informatici.

Per potersi candidare c’è tempo fino al 31/03/2022 tramite apposito form sul sito dell’azienda stessa nella sezione “Lavora con noi”.

Leroy Merlin

Un’altra opportunità di Lavoro Catania si trova presso Leroy Merlin. Infatti, l’azienda ha attualmente attive sul suo profilo tre diverse posizioni lavorative: architetto, artigiani professionisti e consigliere di vendita.

Per la posizione di architetto si deve essere necessariamente iscritti all’albo, almeno due anni di esperienza nel settore, automunito e disponibilità a lavorare full time. Per inviare la propria domanda è necessario collegarsi sul sito di leroy merlin ed inviare la propria candidatura online.

Per la posizione di artigiani professionisti si ricercano idraulici, falegnami, imprese edili, montatori di casette da giardino e gazebi. Per inviare la propria candidatura ed avere maggiori informazioni sull’offerta lavorative è necessario fare riferimento al sito ufficiale.

La terza posizione attiva presso Leroy Merlin riguarda i consiglieri di vendita. I requisiti principali sono: diploma di secondo livello e digital culture e conoscenza dei principali social e applicativi informatici. Le competenze richiesto sono conoscenza del prodotto, networking, panificazione e organizzazione.

Eurospin

La posizione di lavoro riguarda una sostituzione maternità dell’ufficio amministrativo. Per tale posizione è richiesta una laurea in economia, diploma in ragioneria e pregressa esperienza nel ruolo. Per inviare la propria candidatura è opportuno accedere al sito eurospin nella sezione lavora con noi ed inviare la propria disponibilità esclusivamente online.