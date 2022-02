Dalla “Luna piena della neve” alle congiuzioni: i protagonisti del cielo di febbraio

Dai pianeti, passando per le congiunzioni, fino alla Luna piena: ecco tutti gli eventi astronomici di febbraio 2022.

Il mese di febbraio prevede degli eventi astronomici molto interessanti: ma perché, nello specifico, vale la pena alzare gli occhi al cielo? Di seguito fenomeni che fungono da buone ragioni.

Luna piena a Febbraio

A febbraio, precisamente giorno 16 a partire dalle ore 17:58, farà la sua comparsa una spettacolare Luna piena, detta anche “Luna piena della neve” o “Luna della fame”, per via delle nevicate che in questo periodo rendevano più complessa la caccia.

Febbraio: un pianeta sempre visibile

Per quanto concerne i pianeti, sarà visibile per tutto il mese Mercurio. Occorrerà, al contrario, fare i conti con la graduale assenza di Giove: il pianeta, inizialmente poco osservabile, finirà per essere completamente inosservabile con lo scorrere dei freddi giorni di febbraio.

Le congiunzioni di febbraio

Ultime, ma non per questo meno importanti, le congiunzioni. Il 13 di febbraio Venere sarà in congiunzione con Marte. Inoltre Marte, la Luna e Venere saranno visibili e in congiunzione a fine mese, più nello specifico il prossimo 27 febbraio verso le prime ore dell’alba.

Infine Marte e Venere si affiancheranno a Mercurio e Saturno: a questi, la mattina del 28 febbraio, si aggiungerà la Luna.