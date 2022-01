Concorso RIPAM, 2293 posti per diplomati nei Ministeri: le info

Concorso RIPAM: oltre 2 mila posti da funzionari amministrativi da riservare a chi possiede un diploma. Ecco di seguito i requisiti e come fare domanda.

Concorso RIPAM: pubblicato bando per l’assunzione di 2.293 funzionari a tempo indeterminato. Il concorso è rivolto ai diplomati: questi verranno impiegati presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Cultura, l’Avvocatura dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ecco i requisiti richiesti, le prove d’esame previste e come fare domanda.

Concorso RIPAM: i requisiti

Per poter accedere al concorso i candidati devono possedere, alla data di invio della domanda, i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore ai 18 anni;

diploma di istruzione secondaria di II grado ;

; idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di decadenza o di licenziamento da un impiego statale;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

solo per i candidati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presso il Ministero dell’Interno, cittadinanza italiana e condotta incensurabile;

solo per i candidati presso l’Avvocatura dello Stato, condotta incensurabile.

Come ed entro quando fare domanda?

La domanda per il concorso RIPAM potrà essere presentata a partire dal 7 gennaio 2022 dalle ore 12 e fino al 7 febbraio 2022 entro le ore 14.

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica accedendo mediante credenziali SPID sul sistema “Step-One 2019”. I candidati dovranno essere, inoltre, in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Le prove d’esame e le figure ricercate

La selezione dei candidati prevede una prova scritta con 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti e, successivamente, una valutazione dei titoli, che verrà effettuata solo dopo l’espletamento della prova scritta e solo per i candidati risultati idonei alla prova.

I 2.293 posti messi a concorso sono così ripartiti: