Lavoro Catania, il Comune assume: i requisiti necessari

Lavoro Catania: il Comune ha indetto un bando con diverse posizioni di lavoro. Di seguito tutte le info necessarie per presentare domanda.

Ci sono nuove possibilità di lavoro Catania presso il comune. Si devono coprire 70 posizioni di categoria D con posizione economica D1, il contratto sarà a tempo determinato e pieno, la selezione avviene tramite titoli, non è previsto dunque un esame.

Lavoro Catania: concorso per laureati

Il Comune di Catania ha indetto un nuovo concorso per le assunzioni a tempo determinato si cercano:

n. 38 istruttori direttivi tecnici;

n. 17 istruttori direttivi amministrativi;

n. 8 istruttori direttivi contabili;

n. 6 architetti;

n. 1 geologi.

I candidati al concorso devono avere dei requisiti specifici che dipendono dal profilo personale per il quale si intende partecipare al concorso:

Istruttori direttivi tecnici

n. 13 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Civile o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata; abilitazione all’esercizio della professione; professionalità ricercata: Esperto in progettazione CAD, BIM.

n. 2 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Idraulica o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: esperto in Progettazione di impianti, componenti e sistemi idraulici, conoscenza di software di simulazione e modellizzazione idraulica, conoscenza software CAD e BIM per applicazioni idrauliche, conoscenza delle norme che regolano il settore;

n. 5 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria dei Trasporti o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o diploma di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: esperto in mobilità;

n. 5 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Gestionale o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: Esperto in rendicontazione e monitoraggio fondi strutturali;

n. 4 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Elettrotecnica o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: esperto impianti tecnologici ed efficientamento energetico (Energy Management);

n. 3 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Informatica o equipollente, dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o diploma di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: Esperto in SI e digitalizzazione P.A.;

n. 3 figure in possesso di:

diploma di laurea in Ingegneria Ambientale o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509 o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: esperto in riciclo, conversione e riuso dei rifiuti;

n. 3 figure in possesso di:

diploma di laurea in Scienze Agrarie o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: Esperto in Architettura del verde e del paesaggio.

Istruttori direttivi amministrativi:

n. 6 figure in possesso di:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o

equipollenti dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

Professionalità ricercata: assistenza e supporto in programmazione e gestione fondi strutturali;

n. 3 figure in possesso di:

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio o

equipollenti dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

Professionalità ricercata: Esperti in comunicazione social media e marketing territoriale;

n. 4 figure in possesso di:

diploma di laurea in Scienze Sociali, Scienze Politiche o equipollente dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata;

Professionalità ricercata: Esperto in inclusione sociale;

n. 4 figure in possesso di:

diploma di laurea in Giurisprudenza dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: esperto Amministrativista.

Istruttori direttivi contabili

n. 8 figure in possesso di:

diploma di laurea in Economia e Commercio o equipollente, dell’Ordinamento previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o di laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente;

Professionalità ricercata: esperto in bilanci e procedure di spesa P.A.

Architetti

n. 6 figure in possesso di:

diploma di laurea in Architettura dell’Ordinamento Universitario previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: Esperto CAD, BIM, composizione architettonica e strategie urbane.

Geologo

n. 1 figura in possesso di:

diploma di laurea in Scienze Geologiche dell’Ordinamento Universitario previgente al D.M. 03.11.1999, n.509, o laurea specialistica ora denominata laurea magistrale o equiparata ai sensi della normativa universitaria vigente; abilitazione all’esercizio della professione;

Professionalità ricercata: Esperto in geotecnica e idraulica dei suoli.

Si rende noto che il 30% dei posti sarà riservato prioritariamente a favore dei volontari delle Forze Armate.

Selezione, domanda e scadenza

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli, non è prevista nessuna prova d‘esame, per partecipare al concorso per questo lavoro a Catania bisognerà presentare la domanda in via telematica entro il 10 gennaio 2022