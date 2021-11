I migliori licei linguistici di Catania e provincia: la classifica

La piattaforma Eduscopio è uno strumento utile per capire quali sono le scuole superiori migliori in Italia, ma quali sono i migliori licei linguistici a Catania e provincia? Ecco la classifica.

Molti studenti, sia attuali che futuri, interessati allo studio delle lingue straniere, si chiederanno sicuramente quali siano i migliori licei linguistici di Catania. A questa domanda è possibile dare una riposta utilizzando la piattaforma Eduscopio: ecco di cosa si tratta.

Eduscopio, cosa è?

Eduscopio è una piattaforma online, realizzata dalla Fondazione Agnelli, che permette di visualizzare le classifiche delle migliori scuole superiori di tutta Italia. Per utilizzarla basta inserire il proprio nome, specificare se si è studenti, professori o genitori ed inserire i dati principali quali l’indirizzo al quale si è interessati, la città e il raggio di km (con un massimo di 30 km) entro il quale effettuare la ricerca.

I criteri utilizzati per stilare la classifica si basano sui risultati ottenuti dagli studenti dopo la maturità: l’indice FGA, infatti, è un criterio fondamentale nella classifica e si basa sulla media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100. È possibile, inoltre, visualizzare la percentuale di studenti diplomati in regola, nonostante questo non sia un dato fondamentale per l’ordine della classifica.

La classifica dei miglior licei linguistici a Catania

Quali sono i migliori istituti scolastici a Catania e provincia? Il miglior liceo linguistico, utilizzando come impostazione il raggio di 30km, quindi quello massimo consentito dalla piattaforma, è l’Archimede di Acireale, che mantiene il primo posto dall’anno scorso. Il liceo ha ottenuto un indice FGA di 71.76/100 e arriva a una percentuale di 62.7% di diplomati in regola.

Al secondo posto del podio, invece, si trova il Galileo Galilei di Catania, che ottiene un FGA di 69.86/100 e un tasso di laureati in regola pari al 77.2%.

Al terzo posto, segue il Giovanni Verga di Adrano con un punteggio FGA pari a 68.82/100 e una percentuale di diplomati in regola pari al 70.3%, che l’anno scorso si trovava al secondo posto.

Per quanto riguarda gli altri licei della città di Catania, il Leonardo di Giarre scende di un posto e arriva al quarto, mentre al quinto si piazza il Principe Umberto. Al sesto posto, troviamo poi l’Ettore Majorana di San Giovanni la Punta, al settimo l’Elio Vittorini (IS Vittorini) di Lentini, all’ottavo il Boggio Lera di Catania, al nono il Lombardo Radice, al decimo il Francesco De Sanctis di Paternò e all’ultimo posto il Turrisi Colonna, con un indice FGA di 59.16/100.