Migliori licei linguistici a Catania e provincia: la classifica 2022

Migliori licei linguistici a Catania e provincia? Resa pubblica la nuova edizione di Eduscopio, che rivela importanti informazioni sugli istituti. Di seguito indicatori e classifica.

Migliori licei linguistici a Catania e provincia? L’edizione 2022/23 di Eduscopio.it, progetto della Fondazione Agnelli, fornisce alcuni nomi, dopo un’attenta analisi. A studenti e genitori ancora indecisi non resta che consultare la specifica classifica, qui di seguito.

Eduscopio: gli indicatori

Prima di svelare le posizioni, occorre specificare quali indicatori vengano presi in considerazione per stilare le classifiche con al centro gli istituti in grado di preparare al meglio all’università, rese pubbliche appena qualche ora fa. Si tratta, in particolare, di:

media dei voti conseguiti agli esami universitari;

agli esami universitari; crediti formativi universitari ottenuti , in percentuale sul totale previsto per il primo anno di corso;

, in percentuale sul totale previsto per il primo anno di corso; diplomati in regola , in percentuale;

, in percentuale; indice FGA, ovvero un indice “mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori”.

I dati

La nuova edizione di Eduscopio è, in generale, frutto dell’analisi di numerosi dati, quelli di circa 1.289.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (2016/17, 2017/18, 2018/19) in circa 7.700 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado, tanto statali quanto paritarie.

Per individuare quelli d’interesse, è possibile selezionare l’area in cui si desidera studiare ed indicare persino di quanto si è disposti a spostarsi.

Migliori licei linguistici a Catania e provincia: le posizioni

Dopo aver fornito tutte le più importanti indicazioni, è giunto il momento di svelare la classifica dei migliori licei linguistici a Catania e provincia.

Indicando la disponibilità a spostarsi fino a 30 km, sul sito appare una classifica cappeggiata dal Liceo “Archimede” di Acireale che, in realtà, deteneva il primato già nella scorsa edizione. La scuola in questione registra, quest’anno, un Indice FGA pari a 72,06 su 100 ed un tasso di diplomati in regola pari al 68,1%.

Al secondo posto, invece, un liceo di Catania, il Liceo “Galileo Galilei” che raggiunge un Indice FGA di 67.98 su 100 e conta il 76,7% di diplomati in regola. Sul terzo gradino del podio, invece, il Liceo “Giovanni Verga” di Adrano, per cui si indica un Indice FGA di 65.4 su 100 ed il 69,8% di diplomati regolari. In sintesi, rispetto alle classifiche dello scorso anno, variano i dati ma non le prime tre posizioni.

Per trovare un altro liceo di Catania occorre scorrere la classifica fino alle posizioni quinta e sesta, occupate rispettivamente dal Liceo “Principe Umberto di Savoia” (Indice FGA di 63.75) e dal Liceo “G. Turrisi Colonna” (Indice FGA di 60.61)

L’ultima posizione in questa classifica correlata da risultati è, infine, occupata dal Liceo “Francesco De Sanctis” di Paternò, che riporta un Indice FGA pari a 55.05 su 100.