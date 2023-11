Migliori istituti tecnici di Catania e provincia: la classifica 2023

Quali sono i migliori istituti tecnici di Catania e provincia? Disponibile la nuova classifica 2023 di Eduscopio.

Vi state chiedendo quali sono i migliori istituti tecnici di Catania e provincia? La classifica annuale di Eduscopio è qui per voi, nella sua edizione 2023/24. Gli studenti e i genitori ancora indecisi sulla scuola da scegliere per il loro futuro non avranno dubbi dopo aver visto la classifica.

La Classifica Eduscopio

Eduscopio è una piattaforma, completamente gratuita, nata nel 2014 che pubblica annualmente le classifiche delle migliori scuole italiane. Proprio di recente è uscita la nuova classifica aggiornata con i parametri dell’anno che volge a conclusione. Come ogni anno, la piattaforma, aiuterà nell’orientamento di migliaia di studenti di terza media, pronti ad affrontare la scuola secondaria di secondo grado.

Non a caso Eduscopio è diventata un punto di riferimento per genitori e scolari, vantando un numero di utenti di quasi 3 milioni e un totale di 13 milioni di pagine visitate.

Migliori istituti tecnici di Catania e provincia: i criteri della classifica

Ad un primo sguardo i parametri utilizzati dal sito con sigle e cifre potrebbero disorientare: ecco una breve spiegazione dei criteri.

il FGA : è un indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori;

: è un indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori; Media dei voti: un indice puntato sul valutare il rendimento post diploma degli studenti della scuola;

un indice puntato sul valutare degli studenti della scuola; Crediti ottenuti: è un indice che mette in relazione la difficoltà degli atenei d’uscita dei diplomati del suddetto lice e il numero dei crediti ottenuti da quest’ultimi il primo anno d’iscrizione.

Migliori istituti tecnici di Catania e provincia: le posizioni

Per quanto riguarda gli istituti tecnici di Catania e fino a 30 km dal raggio della città, coprendo anche la provincia catanese, il sito attua una distinzione tra istituti tecnici economici e tecnologici.

Tecnici economici

Per quanto riguarda gli istituti tecnico-economici, risaltano in classifica 4 istituti. Si tratta dell’istituto “Pietro Branchina” di Adrano come primo classificato con un indice FGA pari al 54,51 su 100 e un tasso di diplomati del 45%. A seguire, al secondo posto si trova l’istituto “De Felice Giuffrida-Olivetti”, con un indice FGA 52.47 paria al su 100 e un tasso di diplomati del 38%. Medaglia di bronzo va all’istituto “IS Riposto”, nella provincia catanese con FGA di 50 su 100 e un tasso di diplomati del 50%.

Tecnici tecnologici

Nell’ambito degli istituti tecnici tecnologici il primo posto va all’istituto “Galileo Ferraris” di Acireale, che con un indice FGA 57,59 di su 100 e un tasso di diplomati del 56,7% scala la classifica. A seguire si trova l’istituto “Fermi-Guttuso” situato a Giarre con un idice FGA del 57,09 su 100 e un tasso di diplomati del 60%.

L’isituto “Pietro Branchina”, primo tra gli istituti tecnico-economici, è terzo in questa seconda classifica con un FGA di 50,25 su 100 e un tasso di diplomati di 38%. E, infine, in quarta posizione, si trova l’istituto “Guglielmo Marconi” di Catania che con un tasso FGA di 49,2 su 100 e un tasso di diplomati di 47.9% è un ottima alternativa sul suolo cittadino per i ragazzi interessati a prendere il diploma tecnico.