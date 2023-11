Migliori licei scientifici a Catania e provincia: la classifica 2023

Migliori licei scientifici Catania: è online la classifica Eduscopio 2023. Ecco quali scuole hanno ottenuto i punteggi più alti.

Migliori licei scientifici a Catania e provincia: il mese di gennaio si avvicina e per molti studenti è in arrivo il momento della scelta dell’istituto da frequentare l’anno successivo. Infatti, gli studenti delle medie e le loro famiglie possono iniziare a schiarire le idee per il proprio futuro.

Per fare ciò, esistono diversi supporti, come la classifica Eduscopio, che riunisce le valutazioni delle scuole di ogni territorio italiano per tipologia di istituto. Ecco quali sono i migliori licei scientifici a Catania e provincia per l’anno 2023.

La classifica Eduscopio 2023

Prima di addentrarsi nelle classifiche può essere utile cercare di capire in cosa consiste la classifica Eduscopio. Come specificato in apertura, si tratta di un’analisi delle scuole presenti sul territorio italiano, classificate a seconda dell’indirizzo di studi. In particolare, è possibile scegliere la tipologia di scuola e la città per la quale effettuare la ricerca, indicando anche il raggio di chilometri entro il quale si vuole effettuare la ricerca.

Per poter effettuare la valutazione, la classifica prevede diversi parametri. Il principale è l’indice FGA, vale a dire il punteggio ottenuto dalla scuola sulla base degli altri parametri. In aggiunta, si valutano anche le medie degli studenti all’università, i crediti universitari degli iscritti alla scuola e la percentuale dei diplomati in regola.

Migliori licei scientifici a Catania: la classifica 2023

Tra gli indirizzi di studio, il liceo scientifico è ancora oggi uno di quelli più selezionati. In particolare, per quanto riguarda Catania, nel raggio di 30 km dalla città etnea, la top 3 dei licei scientifici è composta come segue:

Liceo Scientifico “Archimede” di Acireale; Liceo Scientifico “Giovanni Verga” di Adrano; Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Catania.

Secondo i dati riportati, i punteggi generali che hanno ottenuto le tre scuole sono rispettivamente pari a 74.38, 72.32 e 70 per il liceo “Galileo Galilei”, che ha perso una posizione rispetto all’anno scorso. In particolare, si sottolinea come la media dei voti universitari degli studenti del liceo “Archimede” risulti la più alta, con 26.56, così come i crediti ottenuti, pari a 77.44 in totale. Tuttavia, in merito alla percentuale di diplomati in regola, il “Galileo Galilei” di Catania si piazza al primo posto con l’83% dei suoi studenti.

Tra le altre scuole nel comune di Catania, è possibile trovare il liceo “Principe Umberto di Savoia” al quinto posto e il “Boggio Lera” in settima posizione. Inoltre, in quarta posizione si trova il “Gulli e Pennisi” di Aci Bonaccorsi e al sesto posto il “Leonardo” di Giarre. Infine, dall’ottavo al decimo posto si trovano rispettivamente i licei “Ettore Majorana” di San Giovanni La Punta, “Enrico Fermi” di Paternò e “Concetto Marchesi” di Mascalucia.

Migliori licei scientifici a Catania: indirizzo Scienze Applicate

Tuttavia, un discorso più completo riguardo i licei scientifici prevede anche l’analisi degli istituti che offrono l’opzione “Scienze Applicate”. Nello specifico, le scuole classificate da Eduscopio sono sei e la top 3 è composta come segue:

Liceo Scientifico “Archimede” di Acireale; Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Paternò; Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania.

I punteggi generali ottenuti dalle tre scuole in cima sono rispettivamente 73.48, 70.74 e 63.02 per il “Boggio Lera”. Per quanto riguarda quest’opzione, trionfa su tutti i piani il liceo “Archimede”, che ha ottenuto i punteggi più alti per tutti parametri indicati. Unica eccezione, ancora una volta, la percentuale dei diplomati in regola, considerando che per il liceo “Enrico Fermi” è pari al 71.3% e per il “Giovanni Verga” di Adrano è pari all’84.6%, mentre per il liceo “Archimede” è uguale al 69.2% in totale.

Infine, le ultime tre posizioni dei migliori licei scientifici a Catania per l’opzione Scienze Applicate sono occupate dai licei “Giovanni Verga” di Adrano, “Leonardo” di Acireale e “Giovan Battista Vaccarini” di Catania, rispettivamente con 62.92, 58.53 e 48.67 punti generali.