Migliori licei linguistici di Catania e provincia: la classifica 2023

Migliori licei linguistici di Catania e provincia? È adesso disponibile online la nuova edizione della classifica Eduscopio, che rivela quali sono gli istituti più validi del territorio.

Migliori licei linguistici di Catania e provincia… quali sono? Lo rivela l’edizione 2023/24 di Eduscopio.it, il progetto della Fondazione Agnelli. Gli studenti ed i genitori ancora indecisi sulla scuola da scegliere non avranno dubbi dopo aver letto le informazioni fornite dall’analisi; ecco, dunque, i dati più interessanti.

La classifica Eduscopio

La piattaforma online di Eduscopio.it è nata nel 2014 ed è completamente gratuita. La nuova edizione 2023/24 è stata pubblicata nel portale il 22 novembre e come ogni anno aiuterà ragazze e ragazzi in terza media che si trovano davanti ad una scelta difficile: in quale liceo o scuola superiore iscriversi.

Negli anni la piattaforma è diventata un punto di riferimento sia per i futuri alunni, che le famiglie e per le stesse scuole. I numeri, infatti, parlano chiaramente: oltre 2,8 milioni di utenti che hanno ad oggi visitato il portale, con 13,3 milioni di pagine consultate.

Migliori licei linguistici di Catania e provincia: gli indicatori

Il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, per stilare la classifica ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani in tre anni scolastici, ossia 2017/18, 2018/19, 2019/20, in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

Per poter capire al meglio la classifica, però, occorre tenere a mente gli indicatori presi in considerazione da Eduscopio.it, che sono i seguenti:

indice FGA , ovvero un indice che, come specificato nel sito, “mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori”;

, ovvero un indice che, come specificato nel sito, “mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori”; media dei voti conseguiti agli esami universitari ;

; crediti formativi universitari ottenuti , in percentuale, sul totale previsto per il primo anno di corso;

, in percentuale, sul totale previsto per il primo anno di corso; percentuale dei diplomati in regola.

Migliori licei linguistici di Catania e provincia: le posizioni

Indicando la disponibilità a spostarsi fino a 30 km, sul sito appare una classifica di 15 scuole, dove in cima si trova il Liceo “Archimede” di Acireale, che mantiene il primato già da qualche edizione. Quest’anno l’indice FGA è pari a 75.52 su 100 ed il tasso di diplomati in regola è del 71.2%.

Al secondo posto spicca il Liceo “Galileo Galilei” di Catania, con un indice FGA di 64.26 ed il 71.1% dei diplomati in regola. Anche questa scuola mantiene la stessa posizione della scorsa edizione, ma al terzo posto c’è una novità: il Liceo “Boggio Lera”, che ha guadagnato molti punti, risalendo da un ottavo posto.

In quarta posizione, poi, il Liceo “Principe Umberto di Savoia”, seguito dal “Leonardo” di Giarre e poi dal Liceo “Elio Vittorini” di Lentini, in provincia di Siracusa. Infine, all’ultimo posto delle scuole statali appare il “Francesco De Sanctis” di Paternò, con un indice FGA pari a 55.04 su 100.