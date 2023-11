Migliori licei Scienze Umane a Catania e provincia: la classifica 2023

Quali sono i migliori licei di Scienze Umane a Catania e provincia? La classifica 2023 stilata da Eduscopio risponde a questo quesito.

Migliori licei Scienze Umane a Catania e provincia: quali sono secondo la classifica2023? Il portale Eduscopio ha risposto a tale quesito stilando la propria classifica. Essa ingloba tutte le informazioni e le valutazioni più rilevanti sugli istituti presenti sul territorio nazionale, potendo così fornire ai ragazzi e alle loro famiglie un aiuto concreto nella scelta del miglior percorso accademico.

Per l’edizione 2023/24, Eduscopio ha considerato i dati di 1.326.000 diplomati italiani, in riferimento agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. A seguire, l’elenco dei migliori licei di Scienze Umane a Catania e provincia per l’anno 2023.

Eduscopio: in cosa consiste il progetto

Il progetto Eduscopio, nato nel 2014 dall’istituto di ricerca Fondazione Agnelli, si pone l’obiettivo di essere un punto di riferimento per studenti e genitori alla ricerca del percorso scolastico o universitario più adatto alle proprie esigenze, grazie al rilascio annuale di classifiche atte a valutare le “prestazioni” delle scuole italiane.

Il portale Eduscopio permette infatti di selezionare non soltanto la tipologia dell’istituto scolastico o universitario che si desidera ricercare ma, altresì, inserire parametri più specifici come la località o la distanza rispetto ad un’altra città.

Gli indicatori

Per la compilazione delle proprie classifiche, il sistema di Eduscopio prende in considerazione diversi importanti indicatori. Alcuni di essi guardano principalmente alle performance degli studenti che hanno già ottenuto il diploma e stanno continuando la propria formazione frequentando un corso di laurea. Ecco alcuni esempi di fattori utili alle indagini dell’istituto di ricerca:

percentuale di diplomati in regola ;

; media dei voti universitari degli studenti;

universitari degli studenti; crediti formativi ottenuti dagli studenti;

ottenuti dagli studenti; indice FGA.

L’indice FGA è un “indicatore sintetico”: vale a dire che, in una scala da 0 a 100, esso tiene conto sia della media che della percentuale di crediti conseguiti, dando in tal modo il giusto “peso specifico” (del 50%) a ciascuno dei due fattori e permettendo di stilare le classifiche.

Migliori licei Scienze Umane a Catania e provincia: classifica 2023

Nella classifica dei migliori licei di Scienze Umane del nostro comprensorio, Eduscopio indica ben 12 scuole, tutte raggiungibili nel raggio massimo di 30 km. A strappare le prime due posizioni del podio ci pensano due istituti catanesi ma anche i licei della provincia riescono ad ottenere il proprio spazio:

Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania – indice FGA di: 58,26 Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania – indice FGA di: 54 Istituto Mag. Stat. Regina Elena di Acireale – indice FGA di: 53,78

Alla lettura del parametro di giudizio “Media dei voti“, troveremo al primo posto proprio il liceo Lombardo Radice di Catania – con un punteggio pari a 25,51 – seguito a ruota dall’Istituto Regina Elena di Acireale e dall’ISS Michele Amari di Giarre, rispettivamente con i punteggi di 25,02 e 24,64.

Un altro criterio consultabile, la voce “Crediti ottenuti“, corona nuovamente il Liceo Lombardo Radice come testa di serie col punteggio di 53,91. Immediatamente dopo, troveremo il Liceo G. Turrisi Colonna con un punteggio pari a 52,73 e l’Istituto Statale “Francesco De Santis” di Paternò, anch’esso forte del superamento della soglia dei 50 punti.

I diplomati in regola

Ultimo dato (ma non meno importante) è quello inerente alla percentuale di diplomati in regola, che sta ad indicare il raggiungimento del diploma da parte degli studenti senza che incappino in bocciature nel corso dei 5 anni di scuola. Se il punteggio di una determinata scuola è alto, vorrà dire che gli studenti hanno avuto dei percorsi di studio regolari.

In questo caso, a sfondare il tetto dei 70 punti è il Liceo Statale “Ettore Majorana” di San Giovanni La Punta, a circa due punti di vantaggio dal Regina Elena di Acireale. A conquistare la terza posizione in classifica, per questo parametro, si presenta nuovamente il liceo catanese “Turrisi Colonna” ottenendo il punteggio di 58,4.

Migliori licei Scienze Umane: opzione Economico-Sociale

In una sezione separata, è possibile visionare la classifica dei migliori istituti di Scienze Umane a Catania e provincia che comprendono l’opzione “Economico-Sociale”. A seguire, i nomi delle scuole che si sono aggiudicate i primi tre gradini del podio di questa classifica:

ISS Michele Amari di Giarre – indice FGA di: 50,58 Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania – indice FGA di: 47,01 Liceo “Giovanni Verga” di Adrano – indice FGA di: 45,21

Leggero modificatore di questa classifica è il parametro riguardante la percentuale di diplomati in regola, il quale vede infatti il Liceo “Lombardo Radice” soffiare di pochissimi decimali la prima posizione all’istituto Michele Amari. Anche per questo dato, rimane invece ben saldo il terzo posto del liceo adranita “Giovanni Verga”.