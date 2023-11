Bonus Natale docenti: fino a 1500 euro in più per presidi e insegnanti

Bonus Natale docenti: presto gli insegnanti potranno ricevere un'agevolazione economica fino a 1500 euro, ma perché? Di seguito un'utile guida al riguardo.

Bonus Natale docenti: di cosa si tratta? Come è possibile ottenere l’agevolazione fino a 1500 euro? Di seguito una guida dettagliata, dedicata ad insegnanti e presidi.

Bonus Natale docenti: cos’è?

Nel mese di dicembre, le buste paga dei dipendenti pubblici saranno più alte grazie ad una misura introdotta in occasione del Natale, in aggiunta alla tredicesima mensilità. “Posso anticipare che a dicembre tutto il personale scolastico riceverà un anticipo una tantum legato alla vacanza contrattuale protratta fino ad ora“, ha dichiarato in un’intervista il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

La ragione del bonus in effetti è questa: il rinnovo dei contratti collettivi, con un anticipo della vacanza contrattuale che sarebbe dovuta arrivare in più rate a partire da gennaio 2024.

Bonus Natale docenti: chi ne può beneficiare

L’anticipo economico è destinato a circa due milioni e mezzo di lavoratori del pubblico impiego, tra cui anche ministeriali, medici, infermieri e altre categorie. Saranno esclusi, però, i dipendenti di Comuni e Province che non sono legati direttamente allo Stato centrale: per loro, infatti, l’indennità sarà erogata a rate a partire dal nuovo anno, a gennaio 2024.

Potranno dunque godere dell’agevolazione natalizia tutti gli insegnanti, ma l’importo del bonus cambierà in base al ruolo che si ricopre: “Si va dai 1.516 euro dei dirigenti scolastici ai 1.228 per i professori di superiori e medie con maggiore anzianità, dai 1.056 per i maestri della stessa fascia agli 829 dei professori di medie e superiori con più bassi anzianità“, ha detto il ministro Valditara.

Bonus Natale docenti: quando verrà erogato

I calcoli riguardanti le cifre esatte da destinare alle varie fasce sono ancora in corso; tuttavia, Valditara ha comunque confermato che l’erogazione del bonus avverrà. La data non è ancora chiara, ma secondo quanto detto dal ministro i docenti dovrebbero arrivare ad essere in possesso del bonus Natale entro il mese di dicembre.