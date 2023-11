Eduscopio 2023: quali sono le migliori scuole superiori a Catania e provincia

Eduscopio 2023: stilata la classifica dei migliori licei in Italia. Ecco quali sono quelli situati a Catania e provincia, divisi per indirizzi.

Anche quest’anno, Eduscopio, il gruppo di lavoro tematico della Fondazione Agnelli, ha stilano la classifica dei migliori licei ed istituti superiori.

Secondo quanto riportato dal report, analizzando i dati di oltre un milione e 300 mila diplomati provenienti da 7850 scuole in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020, è emerso che i diplomati hanno avuto voti più alti alla maturità che in epoca Covid quando si è svolta solo in forma orale.

Inoltre, i risultati dicono che tra i nuovi iscritti all’università è aumentata la percentuale di studenti che nel corso del primo anno accademico non hanno dato alcun esame.

Eduscopio 2023: le migliori scuole a Catania e Provincia

A Catania, al vertice della classifica dei migliori licei classici c’è il “Cutelli“, con un indice di 65,86) alle sue spalle, segue lo “Spedalieri” (64.89).

A comandare la classifica dei licei scientifici c’è il “Galilei“, con un indice di 70, con il “Principe Umberto” subito dietro (69.46).

Il liceo “Galilei” domina anche la classifica dei linguistici, con un indice di 64.29, seguito dal “Boggio Lera” (62.21).

Se ci si sposta sull’indirizzo tecnico-tecnologico, il primato appartiene al “Marconi” (49.2), con l’ “Archimede” (48.63) al secondo posto.

In provincia di Catania, è dominio degli istituti di Acireale, con il classico “Gulli e Pennisi” in prima posizione , e l’ “Archimede” (74.38), per gli scientifici.