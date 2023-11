Concorso scuola 2023, novità: aumentano i posti disponibili

Concorso scuola 2023: tutte le informazioni riguardo le ultime novità comunicate dal Ministero dell'Istruzione.

Concorso scuola 2023: il ministero dell’istruzione annuncia un incremento dei posti per docente, da circa 30 mila diventeranno 45 mila, vediamo insieme le ultime novità per rimanere aggiornati.

Incremento dei posti per il concorso scuola 2023

Entro novembre 2023 saranno bandite le nuove procedure concorsuali per i posti da docente, ma con una novità: il ministero dell’istruzione ha richiesto l’ampliamento dei posti disponibili, verranno infatti aggiunti circa 14.438 posti ai 30.216 già disponibili. Questa modifica coinvolgerà sia il concorso ordinario per i docenti di scuola d’infanzia e primaria, sia il concorso straordinario ter.

Le motivazioni

Le cattedre aggiunte sono quelle residuali dal concorso per le immissioni in ruolo docenti, infatti a causa della carenza dei canditati è stato possibile modificare il numero di posti disponibili. Non si amplieranno però le classi di concorso interessate, che rimarranno quelle già individuate dal DPCM del 3 agosto 2023.

L’uscita dei bandi

I bandi usciranno entro il 30 novembre, secondo quelle che sono le indicazioni della nuova informativa ministeriale ai sindacati, le procedure concorsuali si concluderanno quindi nel 2024.

I requisiti del concorso scuola 2023

I requisiti per l’accesso al concorso sono gli stessi del decreto DPCM, che vi ricordiamo di seguito:

laurea o diploma AFAM di II livello e abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso, per i posti comuni.

specifica per la classe di concorso, per i posti comuni. laurea, oppure diploma AFAM di I livello per i posti di insegnante tecnico pratico

per i posti di insegnante tecnico pratico specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno.

didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno. 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 5 anni, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o tipologia di posto.

Inoltre, vi ricordiamo anche che la graduatoria è formulata sulla base dei punteggi ottenuti per la prova scritta, la prova orale e la valutazione dei titoli, nel limite dei posti messi a concorso. Quindi comprende solo i vincitori, non è prevista la graduatoria degli idonei.