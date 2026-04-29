Con l’avvicinarsi del nuovo ciclo, prende ufficialmente forma il calendario scolastico 2026-2027. Studenti, famiglie e personale docente possono già iniziare a consultare le prime date ufficiali per pianificare il rientro in classe, i ponti e le festività del prossimo anno.

In questo articolo raccogliamo tutte le delibere approvate dalle Regioni, aggiornando costantemente le informazioni su quando suonerà la prima campanella in tutta Italia.

Calendario scolastico 2026/2027: le date ufficiali per regione

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) stabilisce le festività nazionali valide per tutti, ma la gestione del calendario specifico spetta alle singole amministrazioni regionali. Per l’anno scolastico 2026/27, la finestra temporale del rientro è fissata tra il 10 e il 17 settembre.

Le prime delibere regionali

Ecco un riepilogo delle date principali suddivise per regione, basato sugli ultimi aggiornamenti:

Nota: Questo elenco è in costante aggiornamento man mano che le restanti regioni pubblicheranno le proprie delibere ufficiali.

Calendario scolastico 2026/2027: Vacanze e Ponti

Oltre alle canoniche vacanze di Natale e Pasqua, il calendario 2026-2027 offre diverse occasioni per brevi pause didattiche grazie alla disposizione dei giorni festivi sul calendario.

Festività nazionali:

1° novembre 2026: Tutti i Santi (Domenica)

8 dicembre 2026: Immacolata Concezione (Martedì)

25-26 dicembre 2026: Natale e Santo Stefano

1° gennaio 2027: Capodanno

6 gennaio 2027: Epifania

28-29 marzo 2027: Pasqua e Lunedì dell’Angelo

25 aprile 2027: Festa della Liberazione (Domenica)

1° maggio 2027: Festa del Lavoro (Sabato)

2 giugno 2027: Festa della Repubblica (Mercoledì)

Ipotesi di ponti strategici

Molte regioni e singoli istituti potrebbero deliberare la chiusura nelle seguenti date:

Ponte dell’Immacolata: Chiusura lunedì 7 dicembre per un weekend lungo.

Ponte del 2 giugno: Possibile interruzione lunedì 31 maggio o giovedì 3 giugno, a seconda dell’autonomia scolastica.

Calendario Scolastico 2026/2027: fine delle lezioni e periodi di vacanza

Il termine delle attività didattiche per la maggior parte delle scuole primarie e secondarie è previsto tra il 9 e l’11 giugno 2027. Le scuole dell’infanzia, invece, proseguiranno le attività fino al 30 giugno 2027.