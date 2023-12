Migliori licei classici di Catania e provincia: la classifica 2023

Migliori licei classici di Catania e provincia: come ogni anno dal 2014, le classifiche di Eduscopio con le migliori scuole. Ecco quella dei licei classici del capoluogo etneo e dell'hinterland.

Migliori licei classici di Catania e provincia: anche quest’anno sono state rivelate le classifiche stilate da Eduscopio, progetto della fondazione Agnelli che può risultare essere un utile strumento per coloro i quali sono ancora indecisi su dove iscriversi. Ecco i dati da attenzionare per chi è più orientato verso gli studi classici.

Eduscopio 2023

Il progetto Eduscopio, partito nel 2014, si pone l’obiettivo di orientare al meglio gli studenti, al fine di metterli in condizioni tali da poter intraprendere con successo i passi verso il loro futuro.

I risultati in classifica sono frutto di diversi parametri presi in considerazione. Ecco quali:

Indice FGA : un indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori;

: un indice che mette insieme la Media dei Voti e i Crediti Ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, dando un peso pari al 50% ad ognuno dei due indicatori; Media dei voti : un indice che indica qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola;

: un indice che indica qual è la media dei voti universitari ottenuti dagli studenti della scuola; Crediti ottenuti : tiene conto del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea e indica quanti crediti universitari sono stati ottenuti dagli studenti della scuola in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso;

: tiene conto del diverso grado di difficoltà dei corsi di laurea e indica quanti crediti universitari sono stati ottenuti dagli studenti della scuola in percentuale sui crediti previsti al primo anno di corso; Diplomati in regola: Indicatore che dice quanti studenti hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo.

Migliori licei classici di Catania e provincia: le scuole statali

La mappa interattiva di Eduscopio permette di selezionare un chilometraggio per visualizzare le classifiche. Se si seleziona Catania e l’hinterland, domina la graduatoria dei licei classici il “Gulli e Pennisi” di Acireale. I dati che spiccano di più per quanto riguarda la scuola acese sono il 72,45 per i crediti ottenuti e ben il 78,1% dei diplomati in regola.

Non molto lontano geograficamente, al secondo posto si piazza il liceo classico “Michele Amari” di Giarre. La percentuale di diplomati in regola è dell’88,5 e l’indice FGA è al 66,47. Completa il podio il liceo classico “Giovanni Verga” di Adrano. Anche in questo caso, il tasso dei diplomati in regola vede una percentuale alta che è dell’83,1 e l’indice FGA tocca il 66,25.

A chiudere la top 5 il liceo classico “Mario Cutelli” di Catania con il 65,86 di indice FGA e la percentuale di diplomati in regola del 77,1%, e il “Venerabile Ignazio Capizzi” di Bronte (77,1% di diplomati in regola e indice FGA del 65,86).

Migliori licei classici di Catania e provincia: scuole non statali

Nella classifica stilata da Eduscopio, spazio anche per gli istituti scolastici non statali. Per quanto riguarda i licei classici di Catania, il primo a spuntare nella classifica è il “San Giuseppe“, con un’ alta percentuale di diplomati in regola (93,9) e l’indice FGA al 59,48. Secondo istituto non statale è il “Don Bosco” di Catania. Qui i diplomati in regola sono dell’85,7% e l’indice FGA di 58.96.