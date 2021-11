I migliori licei scientifici a Catania e provincia: la classifica

Online la classifica dei migliori licei in Italia: uno strumento utile per l'orientamento. Ecco quali sono i migliori licei scientifici a Catania e provincia.

Online la classifica dei migliori licei scientifici a Catania e provincia: la lista, come tutti gli anni, è stata stilata dalla Fondazione Agnelli. La classifica, pubblicata tramite la piattaforma Eduscopio, prende in considerazione alcuni parametri per la valutazione di tutti gli istituti scolastici presenti in Italia e si rivela uno strumento utile per tutti coloro – docenti, studenti, genitori – che vogliono consultare dei dati più precisi. Si tratta di uno strumento per l’orientamento importante.

Classifica Eduscopio: i parametri

Occorre precisare che la piattaforma permette di consultare tutte le scuole presenti in Italia, fino a un raggio massimo di 30 km dalla pozione selezionata. Quando si selezione la città interessata, occorre infatti selezionare il raggio di km: 10, 20 o 30.

Per quanto riguarda i criteri utilizzati per attribuire i punteggi a ciascun istituto, questi sono legati, nello specifico, a: l’indice FGA, che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100;

la media dei voti;

i crediti ottenuti;

la percentuale dei diplomati in regola. Migliori licei scientifici a Catania e provincia Qual è il miglior liceo scientifico a Catania e provincia? Secondo la classifica presente su Eduscopio e, tenendo conto del limite dei 30 km, il miglior liceo scientifico è l’Archimede di Acireale. L’istituto si conferma al primo posto, mantenendo la stessa posizione dello scorso anno e ottenendo un FGA pari a 77,56 e una percentuale di diplomati in regola pari al 63,9%. Al secondo posto, anche quest’anno il Galileo Galilei di Catania con un FGA di 74,76 e una percentuale di diplomati in regola al 79%. Sul podio, al terzo posto, anche il Giovanni Verga di Adrano, che sale di una posizione rispetto allo scorso anno. Il liceo totalizza un punteggio di 72,28 per quanto riguarda il FGA e una percentuale di diplomati in regola del 72,4%. Al quarto e al quinto posto, troviamo il Principe Umberto di Savoia e il Don Bosco di Catania.

Migliori licei scientifici – Scienze applicate

Per quanto riguarda l’indirizzo Scientifico – Scienze applicate, al primo posto troviamo il Boggio Lera di Catania; al secondo il Giovanni Verga di Adrano; e al terzo il Giovan Battista Vaccarini di Catania.