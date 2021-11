Quali sono i licei classici migliori a Catania e provincia? Eduscopio ha pubblicato la classifica annuale sui migliori licei in tutto il territorio italiano.

Quali sono i migliori licei classici a Catania e provincia? A dissipare i dubbi di studenti, genitori e docenti ci pensa la Fondazione Agnelli. Ogni anno, la Fondazione stila infatti una classifica, che raccoglie alcuni dati relativi ai licei e agli istituti tecnici di tutta Italia. Si tratta di uno strumento importante per orientarsi nel mondo della scuola e compiere delle scelte più oculate.

La classifica su Eduscopio

Le classifiche vengono stilate attraverso la piattaforma Eduscopio. Tramite la piattaforma, semplice e intuitiva da utilizzare, è possibile effettuare delle ricerche e visualizzare le classifiche sulla base dei propri interessi. Basterà inserire il proprio nome, la categoria alla quale si appartiene (studente, genitore, docente, ecc.) e selezionare la città d’interesse. Si potranno poi valutare tutte le scuole della zona fino a 30 km.

I criteri utilizzati per attribuire i punteggi sono legati, nello specifico, ai risultati che gli studenti diplomati hanno ottenuto dopo il diploma. Si tiene così in considerazione l’indice FGA, che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100; la media dei voti, i crediti ottenuti; e la percentuale dei diplomati in regola.

I migliori licei classici a Catania e provincia: la classifica

Ma quali sono i migliori istituti scolastici a Catania e provincia? I miglior liceo classico, utilizzando come impostazione il raggio di 30km, è il Giovanni Verga di Adrano, che si riprende il primo posto. L’anno scorso era stato superato dal Gulli e Pennisi di Acireale. Il liceo ha ottenuto un indice FGA di 76.63/100 e arriva a una percentuale di 71,6% di diplomati in regola.

Sempre sul podio, ma al secondo posto, troviamo il Gulli e Pennisi di Acireale, che ottiene un FGA di 74.15/100 e un tasso di laureati in regola pari al 79,9%. Al terzo posto, segue il Nicola Spedalieri di Catania con un punteggio FGA pari a 70.19/100 e una percentuale di diplomati in regola pari al 71,1%.

Per quel che riguarda gli altri licei della città di Catania, il Mario Cutelli si riconferma al quarto posto; mentre al quinto troviamo il Michele Amari. Al sesto posto, troviamo poi il Concetto Marchesi di Mascalucia; al settimo il Gorgia (IS Vittorini) di Lentini; all’ottavo il San Giuseppe di Catania; al nono il Mario Rapisardi di Paternò; al decimo il Convitto Mario Cutelli di Catania e all’ultimo posto il Don Bosco di Catania.