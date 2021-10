Lavoro Catania, da Penny Market a IKEA: le offerte attive

Lavoro Catania: nuove opportunità di lavoro per la città etnea. Nuove figure ricercate per lo store Ikea e Penny Market. Ecco come fare domanda.

Lavoro Catania: recentemente sono state pubblicate due nuove offerte di lavoro all’interno della città etnea. Si tratta della nota catena alimentare Penny Market e lo store Ikea di Catania.

Per entrambe, le domande possono essere inoltrare direttamente sul sito ufficiale nella sezione “Lavora con noi”. Vediamo quali sono le figure richieste e quali sono i requisiti per poter fare domanda.

Lavoro Catania: Ikea Stage Area Vendita

Per il ruolo di Stage Area Vendita di Lavoro Catania nello store Ikea, si ricercano neo-laureati per una prima opportunità lavorativa in un contesto multinazionale, giovane e dinamico. Il candidato ideale deve:

Possedere una spiccata propensione all’attività commerciale;

Avere contatti con i clienti, relazionandosi senza difficoltà, in modo cortese e amichevole;

Offrire tutti i servizi disponibili nel negozio IKEA per aiutare i clienti a fare scelte consapevoli, ottimizzando la loro esperienza d’acquisto;

Avere brevi esperienze di ambienti di vendita o Customer Service.

Inoltre, insieme al tutor, bisogna: massimizzare le vendite; controllare che i prodotti siano sempre in perfette condizioni; analizzare le capacità dei posti vendita; avere passione per i prodotti da vendere e studiarne attivamente le caratteristiche e i vantaggi; interagire attivamente con i clienti.

Per poter mandare la richiesta, bisogna semplicemente andare sul sito ufficiale dell’Ikea nella sezione “Lavora con noi”. Nel caso in cui, il profilo dovesse risultare in linea, il candidato riceverà un video-presentazione per partecipare all’iter di selezione.

Lavoro Catania: Penny Market assume

La nota catena alimentare, Penny Market, è alla ricerca di diverse figure da inserire nel proprio organico nella città di Catania. Le figure richieste sono:

Addetti al banco;

Addetti controllo qualità frutta e verdura;

Addetti alle vendite;

Assistente direttore di negozio;

Neolaureati/neodiplomati;

Addetti logistica;

Direttore di negozio;

Stage in varie mansioni.

Le selezioni sono rivolte a candidati in possesso di diploma o laurea in vari ambiti, o che hanno assolto l’obbligo scolastico. Si cercano persone con esperienza variabile in base al ruolo, per assunzioni a tempo indeterminato.

Penny Market cerca persone interessate ad intraprendere una nuova carriera ed avere attitudine al lavoro in team e tanta voglia di imparare. Saranno affiancate al personale esperto all’interno dei punti vendita per apprendere le conoscenze necessarie per svolgere il ruolo