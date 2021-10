Lavoro Catania, da GameStop a Lidl: le più interessanti offerte

Lavoro Catania: tante grandi aziende sono in cerca di lavoratori desiderosi di trovare un impiego in Sicilia. Di seguito le allettanti posizioni aperte.

Lavoro Catania: tante le nuove opportunità, soprattutto per i più giovani. Da Game Stop a Lidl: di seguito, le più allettanti offerte lavorative ad oggi attive.

Addetti alle vendite GameStop

Game Stop, azienda celebre in particolare per la vendita di videogames, è attualmente alla ricerca di addetti vendita per i propri store dislocati sul territorio italiano, più nel dettaglio, siciliano.

Si ricercano addetti alla vendita anche per i negozi di:

Gravina di Catania;

Misterbianco;

Belpasso;

Catania;

San Giovanni La Punta;

Acireale.

Quali requisiti vengono richiesti agli addetti alla vendita GameStop? I candidati dovranno dimostrare:

ottime capacità comunicative e interpersonali;

una buona tecnica di vendita rapportate ai diversi tipi di cliente;

conoscenza pacchetto MS Office;

conoscenza della lingua inglese e attitudine al calcolo;

predisposizione al contatto con il pubblico;

comunicazione e relazione efficaci;

capacità di lavorare in team.

Si assumono, inoltre, addetti alle vendite Mobile Outfitters. Questi si occuperanno, tra il resto, della promozione, vendita ed applicazione di prodotti della linea Mobile Outfitters. Secondo quanto esplicitato all’interno del sito dell’azienda, queste offerte riguardano anche i punti vendita di:

Belpasso;

Acireale;

Gravina di Catania;

Catania;

Misterbianco;

San Giovanni La Punta.

Addetti vendita/logistica Media World

Sul sito ufficiale Media World si scova un’altra interessante offerta di lavoro Catania. Anche in questo caso si ricercano addetti vendita/logistica per i punti vendita della provincia di Catania. Si offre loro un contratto part-time e a tempo determinata (con disponibilità a lavorare su turni e nel corso dei fine settimana).

Lavoro Catania: assunzioni Lidl

Anche Lidl, famosa catena europea di supermercati di origine tedesca, offre lavoro nel Catanese. Di fatto, sono aperte diverse posizioni per la Sede Regionale di Contrada Cubba, a Misterbianco. Per esempio, quelle per:

Capo Filiale/Store Manager (a tempo pieno): è richiesta una laurea a indirizzo economico;

è richiesta una laurea a indirizzo economico; collaboratore di magazzino a chiamata: in questo caso è richiesta un’età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55 anni;

in questo caso è richiesta un’età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55 anni; Real Estate Development Manager (a tempo pieno): requisito fondamentale, in questo caso, risulta essere la laurea di indirizzo:

-tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile);

o

-economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale).