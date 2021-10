Allarme maltempo a Catania: “In 24 ore la pioggia di un anno”

Allarme maltempo Catania, violenti e intensi temporali continuano a colpire la città: "In 48 ore è caduta la pioggia di un anno".

Allarme maltempo a Catania, dove la pioggia continua a battere violentemente, causando gravi danni e situazioni di pericoloso.

“È evidente a tutti come la Città si trovi di fronte a una tragedia e a fenomeni atmosferici quasi senza precedenti”, ha dichiarato il sindaco Salvo Pogliese.

“In poco più di 24 ore ore è caduta su Catania la quantità di pioggia che cade in media in un anno intero – ha affermato il primo cittadino catanese – e, purtroppo, il maltempo continuerà nelle prossime ore, anche se l’allerta passerà da ROSSO ad ARANCIONE”.

Anche per domani, mercoledì 27 ottobre, è stata disposta la chiusura delle scuole e la sospensione dell’attività didattica.

“La decisione della chiusura degli istituti scolastici ieri e oggi – ha concluso Pogliese – ritenuta da alcuni frettolosa, ha sicuramente evitato una tragedia ben più grave. A nessuno fa piacere chiudere le scuole, ma a situazioni eccezionali si risponde con decisioni eccezionali. Nel frattempo, lo ribadisco, chi nelle prossime ore non sia costretto da cause di forza maggiore o di necessità, limiti al massimo gli spostamenti, perché l’intensità e la violenza delle piogge potrebbero aumentare in qualsiasi momento. Grazie a tutti i Catanesi per la collaborazione. Ci risolleveremo, anche stavolta”.