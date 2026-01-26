Dopo la straordinaria ondata di maltempo, causata dal ciclone Harry, che ha devastato le coste della Sicilia, i i segretari regionale e provinciale di Sinistra Italiana, Pierpaolo Montalto e Gioli Vindigni, hanno avanzato una proposta in una nota congiunta: “la prima cosa che il governo dovrebbe fare è dirottare le risorse che il ministro Salvini vuole sperperare per l’inutile e dannoso ponte sullo stretto alla realizzazione di tutte le opere necessarie a far rialzare la Sicilia e i suoi abitanti”, queste le dichiarazioni della sinistra italiana.

Costruire con giuste regole urbanistiche

Aggiungendo che si tratta di risorse enormi e preziose che potrebbero essere utilizzate per il bene e il ripristino della sicurezza della Sicilia. “Risorse enormi e preziose che dobbiamo pretendere vengano spese per il bene e la sicurezza della nostra isola e dei suoi abitanti, per aiutare pescatori, commercianti, operatori turistici, cittadini che hanno le abitazioni danneggiate”, aggiungono ancora Montalto e Vindigni.

“Mentre i media mainstream relegano in coda le notizie sul disastro avvenuto in Sicilia, al contrario dell’attenzione mostrata per le alluvioni del centro-nord, le prime stime registrano danni per una cifra mostruosa, si calcola più di un miliardo di euro, ammontare destinato, purtroppo, ad aumentare. In questo quadro drammatico, sia chiaro, non si deve permettere mai più di costruire infrangendo le regole urbanistiche e quelle del buonsenso”. Continua la nota: “se il governo Meloni, come ampiamente prevedibile, non avrà nessuna intenzione di aiutare davvero la Sicilia, dando per scontato che non possiamo nutrire nessuna fiducia nelle capacità e nell’autorevolezza del governo Schifani, saremmo tutte e tutti noi a dover alzare la voce per farci sentire”