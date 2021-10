Lavoro Catania, 271 nuove assunzioni al Policlinico: le figure ricercate

Lavoro Catania: nuove opportunità presso l'Azienda Ospedaliero-Universitario “G. Rodolico – San Marco” di Catania. Si tratta di ben 271 risorse da assumere.

Opportunità di lavoro Catania in arrivo: l’Azienda Ospedaliero-Universitario “Gaspare Rodolico – San Marco” di Catania ha annunciato l’assunzione di 271 unità al fine di rafforzare il personale medico e del comparto dell’ospedale. Le nuove assunzioni sono in conformità con quanto approvato dal decreto dell’assessore regionale alla Salute.

Lavoro Catania: nuove opportunità preso l’azienda

Le opportunità di lavoro in questione sono state stabilite dal direttore generale Dott. Gaetano Sirna che, stando al parere favorevole del direttore amministrativo Dott. Rosario Fresta e del direttore sanitario Dott. Antonio Lazzara e basandosi sul decreto di approvazione dell’assessore della Regione Siciliana, Ruggero Razza, ha adottato in via definitiva la rideterminazione della dotazione organica e il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale aziendale per il periodo di tempo triennale che va dal 2021 al 2023. Ciò è stato stabilito in conformità al tetto di spesa e all’equilibrio economico-finanziale dell’azienda ospedaliera S. Marco di Catania.

I posti di lavoro disponibili

L’assunzione riguarda un totale di 271 risorse. Più nello specifico si tratta di:

60 posti disponibili per medici ;

disponibili per ; 108 posti disponibili per infermieri ;

disponibili per ; 122 posti disponibili per operatori sociosanitari ;

disponibili per ; 10 posti disponibili per collaboratore amministrativo.

I bandi di concorso

I bandi di reclutamento delle nuove unità verranno pubblicati il prima possibile e le procedure del concorso saranno espletate in breve tempo, stando alla massima trasparenza e attraverso selezioni chiare che terranno conto di criteri di valutazione oggettivi.

Il provvedimento in questione è molto importante, giacché l’utente potrà usufruire di servizi ancora più puntuali e di qualità. Inoltre, l’azienda ospedaliera università Ospedale San Marco Catania permetterà attraverso queste nuove assunzioni di sostenere il proprio personale, mettendolo nelle condizioni migliori per soddisfare le esigenze di assistenza e cura dei pazienti.

Infine, anche la cittadinanza tutta otterrà un beneficio da queste nuove assunzioni, visto che verrà offerta un’importante opportunità lavorativa a tanti giovani in attesa di un’occupazione stabile e stimolante.