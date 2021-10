Agenzia delle dogane, concorsi per funzionari: requisiti e posti

Agenzia delle dogane concorsi: disponibili nuovi posti di lavoro per funzionari. Pubblicato il bando sulla Gazzetta ufficiale: ecco tutte le informazioni.

Indice 1 I posti disponibili

2 I requisiti per partecipare

3 La domanda di partecipazione

Agenzia delle Dogane, concorsi per funzionari. È stato di recente pubblicato un nuovo bando che mette a disposizione otto posti nella terza area, fascia retributiva F1. Il personale reclutato andrà a lavorare nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

I posti disponibili

All’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, si cercano:

6 esperti/e nel settore amministrativo/contabile (ADM/FAMM);

2 esperti/e nel settore informatico (ADM/INF)





Le prime 6 figure ricercate si occuperanno delle attività di accertamento, verifica e controllo. In particolare, dovranno occuparsi degli aspetti amministrativo-contabili dell’attività dell’Agenzia, con una particolare attenzione alla amministrazione del patrimonio e dei singoli bene.

Le due figure ricercate come esperte del settore informatico dovranno curare progetti ICT, sia come project manager che come esperto ICT in ambito architetturale. Occorre per questo conoscere le reti LAN/WAN e i sistemi operativi anche sotto il profilo della sicurezza informatica.

I requisiti per partecipare

Nel primo caso i requisiti sono:

laurea triennale; oppure diploma di laurea, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; laurea specialistica o magistrale.

Nel secondo caso i requisiti sono:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie; Scienze matematiche (L-35); oppure: b) diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Informatica, Fisica o Matematica conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge; c) laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta conformemente allo schema di cui all’allegato A reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), al seguente indirizzo: dir.bolzano-trento@pec.adm.gov.it, entro il termine perentorio, a pena di esclusione.