Lavoro Catania, da Ikea a Primark: le figure ricercate

Lavoro Catania: opportunità di lavoro per note aziende nella provincia Etnea. Si ricercano addetti alle vendite e cassa. Ecco le informazioni a riguardo.

Lavoro Catania: nuove offerte di lavoro sono state pubblicate recentemente e valide per la provincia etnea. Figure richieste in note aziende come Ikea, Foot Locker e Primark sono alla ricerca di addetti vendite e/o addetti cassa. Ecco nel dettaglio le figure richieste da ogni brand e i principali requisiti.

Lavoro Catania: posizioni aperte per Ikea

Per lo store di Catania, sono state aperte due posizioni per addetto cassa part-time e stagista area vendita.

Il candidato ideale per la posizione di “Addetto cassa” deve avere un minimo di esperienza nella gestione della clientela; essere cortese e disponibile nell’approccio con i clienti e lavorare attivamente per migliorare continuamente la shopping experience per i clienti. Il contratto è a tempo determinato e part-time con 16 ore lavorative, compresi sabato e domenica.

Per la figura di “Stage area vendita” si ricerca un candidato neo-laureato con brevi esperienze di ambienti di vendita o Customer Service. Insieme al tutor, il candidato massimizzare le vendite, controllando che i prodotti siano sempre in perfette condizioni; analizzare le capacità dei posti vendita secondo i parametri del sistema; ha passione per i prodotti che vende e interagisce attivamente con i clienti.

In tutta la provincia etnea, l’azienda Foot Locker cerca addetti alle vendite. Esattamente, i punti vendita in questione sono in Via Etnea 220/222; Misterbianco presso il Centro Commerciale “Centro Sicilia” e Bicocca Catania al Centro Commerciale “Porte di Catania“.

La figura richiesta deve essere in grado di garantire alti livelli di soddisfazione della clientela; stimolare vendite; comunicare, apprendere e condividere le competenze, oltre che ad essere sempre aggiornato sulle ultime tendenze.

Sono richiesti:

0-3 anni di esperienza al dettaglio;

Sicurezza, autonomia e disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività;

Impegno a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici.

Lavoro Catania: offerte per Primark

Primark arriva finalmente a Catania. La nota azienda è alla ricerca di Addetti alle Vendite, Visual Merchandising, Cash Office e Magazzino.

Per le figure ricercate sarà necessario occuparsi del servizio per i clienti; mantenere l’esposizione della merce in reparto rispettando le linee guida aziendali, oltre che ad implementare di Visual Merchandising; gestire i camerini di prova; eseguire operazioni di cassa; garantire con il team Cash Office un servizio di pagamento rapido ed efficace; collaborare con i Manager, i Supervisor e tutto il team, dimostrando orientamento all’apprendimento.

I principali requisiti sono:

Predisposizione a lavorare in team;

Attitudine al servizio clienti;

Atteggiamento positivo;

Flessibilità e determinazione;

Capacità di apprendimento;

Passione per la moda e le tendenze;

Disponibilità part time flessibile tutti i giorni della settimana.

È preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente. Sulla base dell’esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile: