Test Medicina 2021, punteggi anonimi: cosa fare se non si ricorda il codice?

Test Medicina 2021: pubblicati finalmente i punteggi anonimi ma per consultarli serve un codice. E nel caso in cui questo sia stato rimosso? Ecco una strategia.

Finalmente, dopo giorni di attesa, sono stati resi noti sulla piattaforma Universitaly i punteggi anonimi del Test Medicina 2021, affrontato da moltissimi studenti speranzosi lo scorso 3 settembre. Come fare per consultare questi punteggi? Ecco tutte le informazioni necessarie e qualche consiglio prezioso.

Dove consultare i punteggi

I punteggi anonimi sono stati resi pubblici dal CINECA per conto del MUR e, per vederli, i partecipanti dovranno accedere all’area loro riservata su Universitaly. Questo è un portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pensato proprio per accompagnare gli studenti nel loro percorso di studi.

Per leggere questi punteggi anonimi, è utile sapere che sono disposti seguendo l’ordine del codice etichetta, consegnato ai candidati il giorno del test Medicina 2021.

Per questo motivo, chi desidera controllare questo punteggio dovrà ricordare le ultime cifre del proprio codice etichetta, che altro non è che un codice alfanumerico.

Come fare se non si ricorda il codice etichetta

In preda all’ansia e considerando anche che il codice è abbastanza lungo, potrebbe succedere di non riuscire a memorizzarlo: cosa succede, dunque, se non si ricorda il proprio codice etichetta? Come riuscire a risalire al punteggio ottenuto?

Si può semplicemente aspettare il 24 settembre, data fissata per la pubblicazione del compito e della scheda anagrafica di ciascuno studente, sempre su Universitaly.

Se si è impazienti però, secondo quando riportato da Studenti.it, si può sempre utilizzare la seguente strategia:

controllare le soluzioni del test Medicina 2021, calcolando con precisione il proprio punteggio, ricordando, però, che vengono assegnati 1,5 punti per ogni risposta corretta, -0,4 per ogni risposta sbagliata e 0 punti per ogni risposta non data; calcolare con precisione il punteggio di ciascun argomento della prova; cercare nella lista il candidato che ha fatto un punteggio parziale per argomento e lo stesso totale simile o uguale al proprio.

I posti disponibili

Infine, è importante ricordare che i posti disponibili per Medicina quest’anno ammontano a 14.020, ma i candidati al Test Medicina 2021 sono stati molti di più rispetto ai posti realmente disponibili: 63.972 gli iscritti su Universitaly per i corsi in lingua italiana e 13.404 per quelli in lingua inglese.