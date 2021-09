Test Medicina 2021: pubblicati i punteggi anonimi

Test Medicina 2021: finalmente pubblicati i punteggi anonimi dei numerosissimi partecipanti alla prova. Come consultarli rapidamente? Le procedure.

Test Medicina 2021: dopo ore di attesa, sono finalmente stati resi pubblici i punteggi anonimi della prova, affrontata da moltissimi lo scorso 3 settembre 2021. Di fatto, secondo le informazioni trapelate nelle ultime ore, la pubblicazione era attesa entro le ore 9 di questa mattina. Ipotesi, queste, adesso confermate.

Ma come occorre procedere per consultare questi punteggi?

Test Medicina 2021: dove consultare i punteggi anonimi

Dopo la pubblicazione delle soluzioni, ed in attesa di quella della graduatoria nominativa legata al test, i candidati hanno l’opportunità di verificare il punteggio totalizzato. Si esplicita, in primo luogo che questi punteggi anonimi sono stati resi pubblici dal CINECA, ma per conto del MUR. Per vederli, i partecipanti dovranno accedere all’area loro riservata su Universitaly, ovvero il portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, pensato per accompagnare gli studenti nel loro percorso di studi.

Inoltre occorrerà sapere che i risultati in questione sono disposti seguendo l’ordine del codice etichetta.

Di conseguenza, chi da giorni attende e desidera controllare questo punteggio, dovrà ricordare le ultime cifre del proprio codice alfanumerico, lo stesso che si trovava sul foglio risposte e sulla scheda anagrafica, e cercarlo tra gli innumerevoli altri.

I prossimi step

Cosa succede adesso? Con la pubblicazione di questi punteggi minimi sarà più semplice iniziare a fare ipotesi in merito al punteggio minimo da raggiungere per sperare di divenire un futuro studente di Medicina. Tuttavia, la conferma potrà giungere soltanto con la pubblicazione della graduatoria nominativa nazionale, attesa per il prossimo 28 settembre 2021. Di fatto, secondo quanto precisato anche da Studenti.it, occorrerà consultare il proprio punteggio anonimo e dedurre con la consapevolezza che non si tiene ancora conto delle preferenze indicate da ogni candidato.

I posti disponibili

Si ricorda che i posti disponibili per Medicina sono aumentati rispetto al 2020 ed ora ammontano a 14.020. Tuttavia, sono stati molti di più i candidati al Test Medicina 2021. Nello specifico: