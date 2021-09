Test Medicina 2021: a che ora escono i punteggi anonimi

Dopo tanta attesa, finalmente oggi usciranno i punteggi anonimi test Medicina 2021: ecco da che ora saranno disponibili.

Il test Medicina 2021 ha suscitato non poche ansie e polemiche, già appena dopo la pubblicazione delle soluzioni. Finalmente oggi, 17 settembre 2021, dopo ben due settimane di attesa, i tantissimi studenti che hanno affrontato il test potranno saperne di più.

Nella giornata di oggi, infatti, il CINECA caricherà, per conto del MUR, i punteggi anonimi ordinati per codice etichetta: in questo modo, gli studenti che ricordano le ultime cifre del codice alfanumerico, applicato sul foglio risposte e sulla scheda anagrafica, potranno scoprire il punteggio da loro ottenuto semplicemente accedendo all’area riservata loro all’interno della piattaforma Universitaly.

Il MUR non ha comunicato un’ora esatta, ma questi punteggi dovrebbero essere già visibili entro le ore 9 della giornata di oggi.

Dopo l’uscita dei risultati, quindi, si potranno stimare le prime ipotesi sul punteggio minimo richiesto per superare il test Medicina 2021.