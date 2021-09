Test Medicina 2021: punteggio minimo per entrare. L'attesa è tanta per tutti gli studenti che hanno affrontato la prova. Di seguito le ipotesi punteggio.

Test Medicina 2021: punteggio minimo per entrare. Sono migliaia gli studenti che attendono di sapere il loro punteggio, la posizione in graduatoria e se sono riusciti a vincere un posto per la facoltà medica. Ma quali sono le previsioni del punteggio minimo del test svoltosi il 3 settembre 2021?

Nella stesa giornata del test sono state rese note le soluzioni del test d’ingresso. Dunque, gli aspiranti studenti hanno già avuto una prima ipotesi e una prima idea sul loro ipotetico punteggio.

Test Medicina 2021: punteggio minimo per entrare

Il punteggio minimo per entrare nella facoltà di medicina cambia ogni anno a seconda del tipo di domanda e di difficoltà del test stesso. Come già reso noto, il punteggio minimo per entrare a studiare medicina si saprà solo dopo la pubblicazione delle graduatorie ma si potrebbe già dedurre da ora.

Facendo riferimento a questi fattori e supponendo che il test di ammissione di quest’anno sia della stessa difficoltà di quello dello scorso anno, se secondo le previsioni il punteggio minimo sarebbe stato di 39,90, quello del test medicina 2021 dovrebbe essere di 39,20.

Bisogna considerare, però, che il test di quest’anno è stato più difficile. Un altro fattore da tenere in mente è anche l’annullamento di una risposta ritenuta errata dal Ministero e dunque l’accreditamento automatico a tutti gli studenti di 1,50 punti. Al momento, si discute anche l’ipotesi di annullamento di un’altra domanda ritenuta sempre errata. Tuttavia, ad oggi non vi è nessuna comunicazione ufficiale in merito all’annullamento di una seconda domanda.

Punteggio minimo Unict

Test medicina 2021: punteggio minimo per entrare ad Unict. Quest’anno, gli aspiranti studenti che hanno affrontato i test ammissione medicina 2021 a Catania sono stati 2696. I posti disponibili per medicina sono 400 e quelli per odontoiatria solo 25. Ricordiamo, inoltre, che il punteggio minimo per entrare nel 2020 è stato pari a 40,5 e che potrebbe quindi abbassarsi di poco quest’anno, considerando i diversi fattori, l’annullamento di una domanda, e l’ipotesi di annullamento di una seconda.

Test medicina: punteggio minimo più basso

Innanzitutto, quest’anno, i posti disponibili sono 14020, 812 posti in più tra medicina e odontoiatria, ben il 7 per cento in più rispetto all’anno scorso: questo fa già intuire che probabilmente il punteggio minimo per entrare sia inferiore a quello del 2020.

Ricordiamo che nel 2020 il punteggio minimo registrato a livello nazionale è stato di 39,5 ed è stato registrato presso l’Università di Messina. Come ogni, il punteggio minimo per entrare in graduatoria è pari a 20, ma saranno i singoli atenei a definire, a seconda del numero di posti disponibili, la soglia per entrare al corso di studi. In ogni caso, la graduatoria ufficiale di merito del test medicina 2021 verrà pubblicata il 28 settembre sul sito Universitaly, giorno attesissimo da tutti gli aspiranti studenti.