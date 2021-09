Test medicina 2021, annullata una domanda: arriva la conferma del Ministero

Annullata una domanda, stabilita errata, dal Ministero dell'Università: a tutti i partecipanti sarà attributo un punteggio positivo, anche per chi avesse sbagliato a rispondere.

Nei giorni scorsi, il Ministero dell’Istruzione aveva già comunicato che, nel test di Medicina svolto lo scorso 3 settembre, la domanda n°56 risultava errata per la mancanza di un segno grafico rilevante. Adesso, la domanda è stata ufficialmente annullata: a tutti i partecipanti sarà attribuito un punteggio pari a 1,5, anche per coloro che non avevano risposto in modo corretto alla domanda.

Le migliaia di segnalazioni fatte dagli studenti sono servite: infatti, si tratta di una grande vittoria per gli studenti che si sono battuti affinché fossero rilevati gli errori presenti nel test. Altre domande sono state segnalate al MIUR, la 2, 21, e 23, che ancora sono sotto osservazione, visto che restano ancora dei dubbi. Secondo quanto stabilito, la domanda 23 presentava una domanda posta in modo errato perchè esclusa dalla conoscenze di un liceale