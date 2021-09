Test Medicina 2021, Miur annulla domande e corregge: le novità

Test Medicina 2021: il Miur ha pubblicato un aggiornamento in merito alle segnalazioni sulle domande sbagliate contenute nella prova. Ecco le ultime novità.

Test Medicina 2021: dopo le segnalazioni degli studenti e le dichiarazioni della ministra dell’Università Messa, il Miur pubblica un avviso in cui annuncia gli esiti delle verifiche sul test in questione e le conseguenti decisioni.

Il test si è svolto lo scorso 3 settembre e, da allora, le polemiche in merito alle domande non si sono placate. Vediamo, nel dettaglio, cosa succederà secondo le ultime decisioni.

Test Medicina 2021: quali domande saranno annullate

A essere eliminata dal test per l’ingresso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia sarà, nello specifico una domanda. Il ministero dell’Università e della Ricerca ha fatto sapere che si tratta della numero 56. La decisione “a causa della mancanza, nella stampa, di un segno grafico rilevante. Questa domanda verrà ‘neutralizzata’ attribuendo il punteggio di 1.50 indipendentemente dal fatto di avere o non avere fornito alcuna risposta”.

Per quanto riguarda le altre domande segnalate, il ministero segnala ancora che “nel documento pubblicato lo scorso venerdì sul sito accessoprogrammato.miur.it contenente i quesiti e le risposte per le domande 2, 21 e 23, diversamente da quanto indicato, la risposta corretta non era la A ma, rispettivamente, la E, la E e la D. È stato, quindi, pubblicato ora il documento corretto e aggiornato”.

Le dichiarazioni della ministra Messa

All’interno del comunicato pubblicato dal Miur, sono presenti anche alcuni chiarimenti della ministra Messa. Quest’ultima, ha sottolineato come “se ci fossero nuovi metodi per migliorare l’attuale sistema di selezione li valuteremo e li metteremo in campo. Non dimentichiamoci, però, che questo sistema, da quando è stato introdotto, ha permesso di evitare possibili raccomandazioni e localismi”.