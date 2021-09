Test Professioni sanitarie a Catania: come raggiungere le sedi della prova

Test professioni sanitarie a Catania: si svolgerà martedì 13 settembre la prova per l'accesso. Ecco tutte le indicazioni per raggiungere le sedi prescelte.r

Domani mattina, alle ore 13:00, si svolgerà il test per l’accesso ai corsi di laurea in Professioni sanitarie. I candidati e le candidate a Catania sono 2176. L’appuntamento è, tuttavia, previsto per le 8:30 per permettere il corretto svolgimento dei controlli all’ingresso e assicurare il rispetto di tutte le norme anti-covid previste dall’Ateneo.

I candidati e le candidate sono smistate nelle sedi di svolgimento in base alla data di nascita. I luoghi scelti da Unict per i test sono i seguenti:

Torre Biologica (Via Santa Sofia, 89);

Cittadella universitaria, Edifici 4/5/6/14 e “Aule Farmacia” (Via Santa Sofia, 64).

Test Professioni sanitarie: come raggiungere le sedi della prova

I candidati, in occasione del test di ammissione a Professioni sanitarie, potranno parcheggiare l’auto gratuitamente al parcheggio Zenone di via Santa Sofia e utilizzare il servizio navetta gratuito messo a disposizione dall’AMTS (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta) fino all’interno della Cittadella universitaria.

Il servizio navetta sarà disponibile dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. La Cittadella sarà raggiungibile anche attraverso il normale servizio di trasporto pubblico urbano (linea BRT1) a pagamento.